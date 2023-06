SGP2-Champion Mateusz Cierniak fand den Weg zum Sieg

Mateusz Cierniak bleibt das Maß der Dinge in der Speedway-U21-WM und hat in Landsberg an der Warthe in Polen einen großen Schritt zur erfolgreichen SGP2-Titelverteidigung gemacht. Norick Blödorn wurde Siebter.

Nach dem ersten von drei Rennen in Prag, fand im Vorfeld des Speedway-Grand-Prix von Landsberg an der Warthe (Gorzow) der zweite Event der SGP2-Serie statt, der U21-Weltmeisterschaft. Aufgrund von Regenfällen war die Bahn im Stadion vollflächig abgedeckt worden; nach dem Aufdecken wurde die Startzeit um fast zwei Stunden nach hinten verlegt. Zu Beginn des Rennens gestaltete sich die Bahn ruppig, hinderte den späteren Sieger Mateusz Cierniak jedoch nicht daran, den Bahnrekord zu verbessern.

Egal ob er vom Start weg zum Sieg oder innerhalb einer Runde vom vierten auf den ersten Platz fuhr, Cierniak war der mit Abstand beste Fahrer des Abends. So war es wenig verwunderlich, dass der Weltmeister nach seinem Auftaktsieg in Prag auch in Landsberg erfolgreich war. Die Vorläufe schloss der 20-Jährige ungeschlagen ab und im Halbfinale schoss Cierniak aus den Bändern und fuhr ungefährdet ins Finale. In diesem musste er dann vier Runden alles geben, um den Sieg zu erobern. Der Däne Emil Breum hatte das Finale bis zur letzten Runde angeführt, ehe er vom Polen und auch noch vom Australier Keynan Rew geschnappt wurde.

Für Norick Blödorn, Deutschlands einziger Teilnehmer am SGP2, begann das Rennen mit einem Sieg im zweiten Lauf. Der 19-Jährige fuhr in jedem Heat in die Punkte und kam so auf neun Zähler und Platz 8 nach den Vorläufen. In seinem Halbfinale musste Blödorn vom äußeren Startplatz los, kam aber nicht an Keynan Rew und Emil Breum vorbei.

Da Cierniak in Landsberg als einziger Fahrer zum zweiten Mal in Folge im Finale stand, hat der Champion bereits gewaltige zehn Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung. Blödorn liegt nach zwei von drei Rennen auf dem siebten Rang.

Ergebnisse SGP2-Finale 2 Landsberg/PL:

1. Mateusz Cierniak (PL), 20 WM-Punkte/15 Vorlaufpunkte

2. Keynan Rew (AUS), 18/10

3. Emil Breum (DK), 16/13

4. Casper Henriksson (S), 14/10

5. Bartlomiej Kowalski (PL), 12/9

6. Norick Blödorn (D), 11/9

7. Philip Hellström-Bängs (S), 10/11

8. Damian Ratajczak (PL), 9/9

9. Mathias Pollestad (N), 8/8

10. Oskar Paluch (PL), 7/7

11. Francis Gusts (LV), 6/5

12. Nicolai Heiselberg (DK), 5/5

13. Esben Hjerrild (DK), 4/4

14. Anze Grmek (SLO), 3/3

15. Petr Chlupac (CZ), 2/2

16. Gustav Grahn (S), 1/0

WM-Stand nach 2 von 3 Rennen:

1. Mateusz Cierniak (PL), 40 Punkte

2. Keynan Rew (AUS), 30

3. Bartlomiej Kowalski (PL), 30

4. Emil Breum (DK), 26

5. Damian Ratajczak (PL), 25

6. Mathias Pollestad (N), 22

7. Norick Blödorn (D), 17

8. Philipp Hellström-Bängs (S), 17

9. Casper Henriksson (S), 15

10. Gustav Grahn (S), 12

11. Esben Hjerrild (DK), 12

12. Nicolai Heiselberg (DK), 10

13. Anders Rowe (GB), 9

14. Oskar Paluch (PL), 7

15. Francis Gusts (LV), 6

16. Anze Grmek (SLO), 5

17. Petr Chlupac (CZ), 5

18. Daniel Klima (CZ), 4