«Tesch Travel Treffen»: Mekka der Motorrad-Vagabunden

Der Deutsche Bernd Tesch verstarb im September 2025 . Er war ein Pionier des Reisens per Motorrad. Er führte mehrere Geschäfte für Reiseausrüstung und gründete 1977 das «Tesch Travel Treffen», wo sich Motorrad-Vagabunden zu Geselligkeit und Erfahrungsaustausch trafen – oder eben treffen.

Denn das Tesch Travel Treffen wird es auch 2026 geben, und zwar vom 24. bis 26. April am gewohnten Ort in Malmedy/Belgien. Die gebotene Infrastruktur ist auf Fernreisende zugeschnitten: Es gibt eine Wiese zum Zelten, Toiletten, einfache Verpflegung, Bier und ein grosses Lagerfeuer. Und natürlich Reisevorträge aus aller Welt. Die Online-Anmeldung ist voraussichtlich ab Februar geöffnet.