«Tesch Travel Treffen»: Mekka der Motorrad-Vagabunden
Bernd Tesch, Gründer des «Tesch Travel Treffens», verstarb vor drei Monaten. Nun ist klar, dass das von ihm gegründete Treffen für reiselustige Motorradfahrer weiterhin stattfindet.
Denn das Tesch Travel Treffen wird es auch 2026 geben, und zwar vom 24. bis 26. April am gewohnten Ort in Malmedy/Belgien. Die gebotene Infrastruktur ist auf Fernreisende zugeschnitten: Es gibt eine Wiese zum Zelten, Toiletten, einfache Verpflegung, Bier und ein grosses Lagerfeuer. Und natürlich Reisevorträge aus aller Welt. Die
