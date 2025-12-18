Weiter zum Inhalt
«Tesch Travel Treffen»: Mekka der Motorrad-Vagabunden

Bernd Tesch, Gründer des «Tesch Travel Treffens», verstarb vor drei Monaten. Nun ist klar, dass das von ihm gegründete Treffen für reiselustige Motorradfahrer weiterhin stattfindet.

Rolf Lüthi

Von

Produkte

«Tesch Travel Treffen»: Das grosse Get-together der Motorrad-Vagabunden
Foto: Tesch Travel Treffen
© Tesch Travel Treffen

Der Deutsche Bernd Tesch verstarb im September 2025. Er war ein Pionier des Reisens per Motorrad. Er führte mehrere Geschäfte für Reiseausrüstung und gründete 1977 das «Tesch Travel Treffen», wo sich Motorrad-Vagabunden zu Geselligkeit und Erfahrungsaustausch trafen – oder eben treffen.

Am Lagerfeuer kann man Reisepläne schmieden und Erfahrungen austauschen
Foto: Tesch Travel Treffen
© Tesch Travel Treffen

Denn das Tesch Travel Treffen wird es auch 2026 geben, und zwar vom 24. bis 26. April am gewohnten Ort in Malmedy/Belgien. Die gebotene Infrastruktur ist auf Fernreisende zugeschnitten: Es gibt eine Wiese zum Zelten, Toiletten, einfache Verpflegung, Bier und ein grosses Lagerfeuer. Und natürlich Reisevorträge aus aller Welt. Die Online-Anmeldung ist voraussichtlich ab Februar geöffnet.

