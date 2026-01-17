BMW führt die 24h Dubai nach dem erstem Rennviertel an

In der Startrunde kam es zu einer Kollision mehrerer Fahrzeuge in Kurve neun. Jim Geddie im Into Africa Racing by Dragon Ferrari und Peter Guelinckx im Haas RT Audi wirden am heftigsten verwickelt und stark beschädigt. Beide konnten das Auto zwar zurück in die Box bringen, doch das Rennen musste aufgrund von Trümmerteilen neutralisiert werden. Auch der Origine powered by CC Porsche erlitt im Startgetümmel einen Schaden und musste mehrfach die Box zur Reparatur ansteuern. Während der Ferrari und der Porsche das Rennen nach längeren Reparaturen fortsetzen konnten, brach am Audi das Chassis und das Rennen konnte nicht fortgesetzt werden.

Nach rund 45 Minuten musste der Circuit Toys Toyota GR Supra GT4 die Box ansteuern, da Pilot Ed McDermott aufgrund von Schmerzen das Auto verließ und am Boden der Box lag und sich den Rücken hielt.

Rückschlag für den Optimum Motorsport McLaren rund um Werksfahrer Benjamin Goehje, der sich im Spitzenfeld hielt, beim ersten Boxenstopp. Aufgrund eines klemmenden Reifens verlor das britische Team viel Zeit beim Reifenwechsel.

Während des Boxenstoppfensters rollte der Motopark Mercedes-AMG GT3 auf der Start-Ziel-Geraden aus und löste eine weitere Neutralisierung aus.

Nach 105 Minuten wurde das Rennen erneut neutralisiert, da ein HRT Performance Porsche nach technischen Problemen von der Strecke im Bereich von Kurve acht geborgen werden musste.

Nach rund zwei Stunden wurde das Rennen erneut neutralisiert. Ayrton Redant musste den Ajith RedAnt Racing Mercedes-AMG GT3 nach einer starken Feuerentwicklung in der ersten Kurve abstellen. Das Aus für den Publikumsliebling rund um Bollywoodstar Ajith Kumar.

Die fünfte Neutralisierung wurde nach 195 Minuten ausgerufen, nachdem der asBest Racing Porsche Cayman in der ersten Kurve mit dem Cup Porsche von Crubilé Sport kollidierte. Während der Cayman die Fahrt mit einer starken Beschädigung fortsetzen konnte und sich langsam in die Box schleppte, musste der 911er geborgen werden.

Direkt nach dem Restart kam es zu einem weiteren Kontakt, bei dem der TCX Cayman von Sorg Rennsport mit dem Earl Bamber Motorsport Porsche 911 GT3 R kollidierten. Beide Fahrzeuge mussten zu umfangreichen Reparaturen in die Box.

Kurz nach Sonnenuntergang um 18:15 Uhr wurde eine weitere Neutralisierung ausgerufen. Der Dinamic GT Porsche 911 GT3 R von Rafael Duran wurde nach einer Kollision vorne links stark beschädigt. Rafael Duran im Rabdan Porsche 911 GT3 Cup, der vom Dinamic GT Porsche umgedreht wurde, musste von der Strecke geborgen werden, während Duran die Box in langsamer Fahrt erreichte.

Nach sechs Stunden führt der Paradine Competition BMW M4 GT3 von James Kellett, Darren Leung, Augusto Farfus, Jamie Day und Pedro Ebrahim.

Den zweiten Rang belegt der WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 von Rinat Salikhov, Gabriele Piana, Marvin Dienst und Matteo Cairoli.

Der zweite Paradine BMW von James Kellett, Ahmad Al Harthy, Darren Leung, Anthony McIntosh und Steven Gambrell komplettiert die Top 3.

