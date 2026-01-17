24H Endurance Series
BMW-Showlaufen in Dubai – Dreifachführung bei Rennhalbzeit der 24h Dubai
Anthony McIntosh, Ben Tuck, Jordan Pepper, Kelvin van der Linde und Fran Rueda führen die 24h Dubai an. BMW dominiert das Rennen und belegt die ersten drei Positionen mit dem M4 GT3.
Nach sieben Stunden und zehn Minuten erlitt WINWARD Racing einen Rückschlag im Kampf um den Sieg. Marvin Dienst musste das Fahrzeug in Kurve acht abstellen, nachdem er das rechte Hinterrad verloren hat. Um den Wagen zu bergen, wurde das Rennen erneut neutralisiert. Da das Mercedes-AMG-Team den Auslöser nicht genau identifizieren konnte, zog das Team den Wagen zurück.
Auch der noch verbleibende Haas RT Audi und der Razoon Porsche 911 GT3 Cup hatten kurz darauf mit Radverlusten zu kämpfen.
Gegen 23:15 Uhr wurde das Rennen erneut neutralisiert. Ivo Breukers verunfallte im Red Camels Jordan Porsche und musste geborgen werden. Zudem musste die Leitschiene nach dem Anprall des Porsches repariert werden.
Zur Rennhalbzeit führte WRT das Rennen an. Mit 307 absolvierten Runden führen Anthony McIntosh, Ben Tuck, Jordan Pepper, Kelvin van der Linde und Fran Rueda im M4 GT3 der belgischen Mannschaft.
Der Paradine Competition BMW von James Kellett, Ahmad Al Harthy, Darren Leung, Anthony McIntosh und Steven Gambrell belegte den zweiten Rang, womit der US-Amerikaner McIntosh die ersten beiden Positionen im Rennen belegt.
Stanislav Minsky, Mathieu Detry, Thomas Kiefer, Julian Hanses und Christopher Haase komplettieren im zweiten WRT BMW die Top 3-Positionen.
Im Blick auf die 992-Klasse zeichnete sich im zweiten Rennviertel der Fach Auto Tech Porsche aus, der sich durch eine starke und fehlerfreie Leistung der Fahrer - insbesondere vom Porsche Carrera Cup Deutschland-Meister Robert de Haan - zu einer überlegenen Führung in der Klasse fahren konnte.
