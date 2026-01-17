BMW-Showlaufen in Dubai – Dreifachführung bei Rennhalbzeit der 24h Dubai

Nach sieben Stunden und zehn Minuten erlitt WINWARD Racing einen Rückschlag im Kampf um den Sieg. Marvin Dienst musste das Fahrzeug in Kurve acht abstellen, nachdem er das rechte Hinterrad verloren hat. Um den Wagen zu bergen, wurde das Rennen erneut neutralisiert. Da das Mercedes-AMG-Team den Auslöser nicht genau identifizieren konnte, zog das Team den Wagen zurück.

Werbung

Werbung

Auch der noch verbleibende Haas RT Audi und der Razoon Porsche 911 GT3 Cup hatten kurz darauf mit Radverlusten zu kämpfen.

Gegen 23:15 Uhr wurde das Rennen erneut neutralisiert. Ivo Breukers verunfallte im Red Camels Jordan Porsche und musste geborgen werden. Zudem musste die Leitschiene nach dem Anprall des Porsches repariert werden.

Zur Rennhalbzeit führte WRT das Rennen an. Mit 307 absolvierten Runden führen Anthony McIntosh, Ben Tuck, Jordan Pepper, Kelvin van der Linde und Fran Rueda im M4 GT3 der belgischen Mannschaft.

Werbung

Werbung

Der Paradine Competition BMW von James Kellett, Ahmad Al Harthy, Darren Leung, Anthony McIntosh und Steven Gambrell belegte den zweiten Rang, womit der US-Amerikaner McIntosh die ersten beiden Positionen im Rennen belegt.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Stanislav Minsky, Mathieu Detry, Thomas Kiefer, Julian Hanses und Christopher Haase komplettieren im zweiten WRT BMW die Top 3-Positionen.