Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Sportwagen

  4. /

  5. 24H Endurance Series

  6. /

  7. News

Werbung

BMW-Showlaufen in Dubai – Dreifachführung bei Rennhalbzeit der 24h Dubai

Anthony McIntosh, Ben Tuck, Jordan Pepper, Kelvin van der Linde und Fran Rueda führen die 24h Dubai an. BMW dominiert das Rennen und belegt die ersten drei Positionen mit dem M4 GT3.

Jonas Plümer

Von

24H Endurance Series

BMW dominiert die 24h Dubai
BMW dominiert die 24h Dubai
Foto: Gruppe C Photography
BMW dominiert die 24h Dubai
© Gruppe C Photography

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach sieben Stunden und zehn Minuten erlitt WINWARD Racing einen Rückschlag im Kampf um den Sieg. Marvin Dienst musste das Fahrzeug in Kurve acht abstellen, nachdem er das rechte Hinterrad verloren hat. Um den Wagen zu bergen, wurde das Rennen erneut neutralisiert. Da das Mercedes-AMG-Team den Auslöser nicht genau identifizieren konnte, zog das Team den Wagen zurück.

Werbung

Werbung

Auch der noch verbleibende Haas RT Audi und der Razoon Porsche 911 GT3 Cup hatten kurz darauf mit Radverlusten zu kämpfen.

Gegen 23:15 Uhr wurde das Rennen erneut neutralisiert. Ivo Breukers verunfallte im Red Camels Jordan Porsche und musste geborgen werden. Zudem musste die Leitschiene nach dem Anprall des Porsches repariert werden.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Zur Rennhalbzeit führte WRT das Rennen an. Mit 307 absolvierten Runden führen Anthony McIntosh, Ben Tuck, Jordan Pepper, Kelvin van der Linde und Fran Rueda im M4 GT3 der belgischen Mannschaft.

Werbung

Werbung

Der Paradine Competition BMW von James Kellett, Ahmad Al Harthy, Darren Leung, Anthony McIntosh und Steven Gambrell belegte den zweiten Rang, womit der US-Amerikaner McIntosh die ersten beiden Positionen im Rennen belegt.

Stanislav Minsky, Mathieu Detry, Thomas Kiefer, Julian Hanses und Christopher Haase komplettieren im zweiten WRT BMW die Top 3-Positionen.

Im Blick auf die 992-Klasse zeichnete sich im zweiten Rennviertel der Fach Auto Tech Porsche aus, der sich durch eine starke und fehlerfreie Leistung der Fahrer - insbesondere vom Porsche Carrera Cup Deutschland-Meister Robert de Haan - zu einer überlegenen Führung in der Klasse fahren konnte.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi

133

1

Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi

133

1

James Calado

James Calado

133

2

Placeholder - Racer

Philip Hanson

117

2

Robert Kubica

Robert Kubica

117

2

Placeholder - Racer

Yifei Ye

117

3

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco

98

3

Placeholder - Racer

Miguel Molina

98

3

Placeholder - Racer

Nicklas Nielsen

98

4

Kévin Estre

Kévin Estre

94

Events

Alle 24H Endurance Series Events

  • Vergangen

    Bapco Energies 8 Hours of Bahrain

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    06. - 08.11.2025
    Zum Event

  • Qatar 1812km

    Losail International Circuit, Katar
    26. - 28.03.2026
    Zum Event

  • 6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07. - 09.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bapco Energies 8 Hours of Bahrain

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    06. - 08.11.2025
    Zum Event

  2. Qatar 1812km

    Losail International Circuit, Katar
    26. - 28.03.2026
    Zum Event

  3. 6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  4. Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07. - 09.05.2026
    Zum Event

Sportwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien