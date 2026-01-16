Weiter zum Inhalt
FIA WEC-Pilot Mathys Jaubert startet bei 24h Dubai im Lionspeed GP Porsche

Mathys Jaubert wird in diesem Jahr im Genesis LMDh-Prototypen in der FIA WEC starten. Seine Saison eröffnet der Franzose bei den 24h Dubai, wo er kurzfristig im Lionspeed GP GT3 Porsche startet.

Jonas Plümer

Von

24H Endurance Series

Mathys Jaubert verstärkt das Lionspeed GP Aufgebot
Mathys Jaubert verstärkt das Lionspeed GP Aufgebot
Foto: Gruppe C Photography
Mathys Jaubert verstärkt das Lionspeed GP Aufgebot
© Gruppe C Photography

Kurzfristige Verstärkung für Lionspeed GP bei den 24h Dubai. Mathys Jaubert schließt sich für die 21. Austragung des Langstreckenrennens im Wüstenstaat dem deutschen Porsche-Team an. In diesem Jahr wird der Franzose als Genesis-Werksfahrer mit einem LMDh-Prototypen in der FIA WEC starten.

Jaubert wird sich den Porsche 911 GT3 R mit Xavier Knauf, Gregory Servais, Andres Latorre und GT World Challenge Europe-Stammfahrer Gabriel Rindone teilen. Das Quintett startet in der GT3 Am-Klasse.

Somit wird Mathys Jaubert das Rennen auf zwei Fahrzeugen bestreiten. Neben dem GT3-Wagen von Lionspeed GP wird der 20-Jährige auf einem Porsche 911 GT3 Cup von Seblajoux Racing antreten. Jaubert bringt viel Erfahrung auf Porsche-Fahrzeugen mit. In den vergangenen Jahren trat der Youngster in verschiedenen Porsche-Markenpokalen und im Porsche Mobil 1 Supercup an.

