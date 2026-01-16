Mercedes-Team WINWARD Racing dominiert Qualifying der 24h Dubai

24H Endurance Series • Neu
Überraschungspole durch TFT Racing (Mercedes-AMG) bei den 24h Dubai
WINWARD Racing dominierte das Qualifying der 24h Dubai. Das DTM-Team belegte die ersten beiden Positionen im dreiteiligen Zeittraining. Die schnellsten Fahrer kämpfen später im Shootout um die Pole.
Das Qualifying der GT3-Fahrzeuge fand in drei Segmenten statt. In jedem Segment musste dabei ein anderer Fahrer im Cockpit Platz nehmen. Die Durchschnittszeit aller Fahrer entscheidet über die Platzierung - die schnellsten zehn Fahrzeuge fahren heute Nachmittag im Top 10-Shootout die besten Startplätze aus.
Im ersten Segment erlitt der Scuderia Praha Ferrari 296 GT3 von Matúš Výboh einen technischen Defekt, so dass der Slovake den Ferrari mit starker Rauchentwicklung in langsamer Fahrt zurück in die Box brachte. Das Fahrzeug konnte am restlichen Qualifying nicht mehr teilnehmen, da das Fahrzeug eine Beschädigung an der Radaufhängung vorne links erlitt. Der Ferrari muss das Rennen somit vom Ende des 34 Fahrzeugen umfassenden GT3-Feld aufnehmen.
Die Bestzeit im ersten Segment fuhr der ehemalige ADAC GT Masters-Pilot Stephane Tribaudini im Sainteloc Racing Audi. Der Franzose umrundete den Kurs in 1:57.606 Minuten.
Mercedes-AMG-Werksfahrer Luca Stolz zeigte im zweiten Qualifyingsegment sein Talent. Mit einer Rundenzeit von 1:56.420 Minuten fuhr das Mercedes-AMG-Ass die überlegene Bestzeit.
ADAC Stiftung Sport-Pilot Oliver Goethe fuhr mit einer Rundenzeit von 1:56.468 Minuten im Dragon Racing Ferrari die Bestzeit im dritten Segment.
Mit einer kombinierten Gesamtrundenzeit von 1:57.193 Minuten fuhr der WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 von Rinat Salikhov, Gabriele Piana, Marvin Dienst und Matteo Cairoli die Bestzeit.
Sergey Stolyarov, Daan Arrow, Maro Engel und Luca Stolz folgen im Schwesterwagen auf dem zweiten Platz.
Der Sainteloc Racing Audi von Michael Doppelmayr, Elia Erhart, Pierre Kaffer, Swen Herberger und Stephane Tribaudini komplettiert die Top 3-Positionen.
Ergebnis 24h Dubai Qualifying (Top 10):
Rinat Salikhov/Gabriele Piana/Marvin Dienst/Matteo Cairoli - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Sergey Stolyarov/Daan Arrow/Maro Engel/Luca Stolz - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Michael Doppelmayr/Elia Erhart/Pierre Kaffer/Swen Herberger/Stephane Tribaudini – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3
Axcil Jefferies/Dustin Blattner/Dennis Marschall/Al Faisal Al Zubair - Al Manar Racing by Dragon - Ferrari 296 GT3
Anthony McIntosh/Ben Tuck/Jordan Pepper/Kelvin van der Linde/Fran Rueda – WRT – BMW M4 GT3
Patrick Charlaix/Jordan Boisson/Benjamin Paque/Marvin Klein - TFT Racing - Mercedes-AMG GT3
Michelle Gatting/Alex Malykhin/Alexey Nesov/Max Hofer - Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R
Giovanni Altoè/Oscar Ryndziewicz/Khaled Al Marzouq/Ramez Azzam/Oliver Goethe - Dragon Racing - Ferrari 296 GT3
Stanislav Minsky/Mathieu Detry/Thomas Kiefer/Julian Hanses/Christopher Haase - WRT - BMW M4 GT3
Antares Au/Ralf Bohn/Loek Hartog/Joel Sturm - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.