Mercedes-Team WINWARD Racing dominiert Qualifying der 24h Dubai

Das Qualifying der GT3-Fahrzeuge fand in drei Segmenten statt. In jedem Segment musste dabei ein anderer Fahrer im Cockpit Platz nehmen. Die Durchschnittszeit aller Fahrer entscheidet über die Platzierung - die schnellsten zehn Fahrzeuge fahren heute Nachmittag im Top 10-Shootout die besten Startplätze aus.

Im ersten Segment erlitt der Scuderia Praha Ferrari 296 GT3 von Matúš Výboh einen technischen Defekt, so dass der Slovake den Ferrari mit starker Rauchentwicklung in langsamer Fahrt zurück in die Box brachte. Das Fahrzeug konnte am restlichen Qualifying nicht mehr teilnehmen, da das Fahrzeug eine Beschädigung an der Radaufhängung vorne links erlitt. Der Ferrari muss das Rennen somit vom Ende des 34 Fahrzeugen umfassenden GT3-Feld aufnehmen.

Die Bestzeit im ersten Segment fuhr der ehemalige ADAC GT Masters-Pilot Stephane Tribaudini im Sainteloc Racing Audi. Der Franzose umrundete den Kurs in 1:57.606 Minuten.

Mercedes-AMG-Werksfahrer Luca Stolz zeigte im zweiten Qualifyingsegment sein Talent. Mit einer Rundenzeit von 1:56.420 Minuten fuhr das Mercedes-AMG-Ass die überlegene Bestzeit.

ADAC Stiftung Sport-Pilot Oliver Goethe fuhr mit einer Rundenzeit von 1:56.468 Minuten im Dragon Racing Ferrari die Bestzeit im dritten Segment.

Mit einer kombinierten Gesamtrundenzeit von 1:57.193 Minuten fuhr der WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 von Rinat Salikhov, Gabriele Piana, Marvin Dienst und Matteo Cairoli die Bestzeit.

Sergey Stolyarov, Daan Arrow, Maro Engel und Luca Stolz folgen im Schwesterwagen auf dem zweiten Platz.

Der Sainteloc Racing Audi von Michael Doppelmayr, Elia Erhart, Pierre Kaffer, Swen Herberger und Stephane Tribaudini komplettiert die Top 3-Positionen.

Ergebnis 24h Dubai Qualifying (Top 10):