Porsche-Show im Training der 24h Dubai – Alex Fontana mit schnellster Runde

Johannes Zelger/Fabio Babini/Daniel Gaunt/Alex Fontana - Tsunami RT - Porsche 911 GT3 R Xavier Knauf/Gregory Servais/Andres Latorre/Gabriel Rindone/Mathys Jaubert - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R Bo Yuan/Ye Hongli/Deng Yi/Artur Goroyan/Roman Mavlanov - Origine powered by CC - Porsche 911 GT3 R Michael Doppelmayr/Elia Erhart/Pierre Kaffer/Swen Herberger/Stephane Tribaudini - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3 Anthony McIntosh/Ben Tuck/Jordan Pepper/Kelvin van der Linde/Fran Rueda - WRT - BMW M4 GT3 Adrian D'Silva/Enzo Trulli/Dorian Boccolacci/Alessandro Ghiretti - EBM - Porsche 911 GT3 R Stephen Grove/Brenton Grove/Kai Allen/Jules Gounon/Chris Lulham - Grove Racing by GetSpeed - Mercedes-AMG GT3 Vlad Lomko/Jop Rappange/Simon Birch/Luca Rettenbacher/Leo Pichler - Razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R Harry George/Patrick Liddy/Tanner Harvey/Dante Rappange - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3 Chantal Prinz/Alexander Prinz/Torsten Kratz/Maximilian Partl/Manuel Metzger - Hofor Racing - Mercedes-AMG GT3