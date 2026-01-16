Weiter zum Inhalt
Porsche-Show im Training der 24h Dubai – Alex Fontana mit schnellster Runde
Porsche belegte im Training der 24h Dubai die ersten drei Positionen. Der Schweizer Alex Fontana fuhr im Training in der Wüste die Bestzeit im Tsunami RT Porsche 911 GT3 R die Bestzeit.
24H Endurance Series
Kunterbunt und schnell: Der Porsche von Tsunami RTKunterbunt und schnell: Der Porsche von Tsunami RTFoto: Gruppe C Photography
Kunterbunt und schnell: Der Porsche von Tsunami RT© Gruppe C Photography
Nach mehreren Testtagen wurden die 24h Dubai mit dem offiziellen Training offiziell eröffnet und alle 66 Fahrzeuge waren erstmals auf dem Kurs im Stadtteil Motor City unterwegs. In der zweistündigen Sitzung gab es keine großen Zwischenfälle und sie lief ohne Unterbrechungen.
Die Bestzeit geht dabei an Tsunami RT. Alex Fontana umrundete den Kurs in 1:57.665 Minuten. Fontana war dabei der einzige Pilot, der die Schallmauer von 1:58 Minuten durchbrechen konnte. Gemeinsam mit dem Schweizer starten Johannes Zelger, Fabio Babini und Daniel Gaunt für den Porsche-Rennstall, der unter Flagge von San Marino startet. Den zweiten Platz belegte Lionspeed GP nach einer schnellen Runde vom Genesis-Werksfahrer Mathys Jaubert. 0,462 Sekunden fehlten auf die Bestzeit von Fontana.
Auch der dritte Platz war fest in Porsche-Hand. Der Origine powered by CC Porsche von Bo Yuan, Ye Hongli, Deng Yi, Artur Goroyan und Roman Mavlanov komplettiert die Top 3-Positionen.
Ergebnis 24h Dubai Training (Top 10):
  1. Johannes Zelger/Fabio Babini/Daniel Gaunt/Alex Fontana - Tsunami RT - Porsche 911 GT3 R
  2. Xavier Knauf/Gregory Servais/Andres Latorre/Gabriel Rindone/Mathys Jaubert - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R
  3. Bo Yuan/Ye Hongli/Deng Yi/Artur Goroyan/Roman Mavlanov - Origine powered by CC - Porsche 911 GT3 R
  4. Michael Doppelmayr/Elia Erhart/Pierre Kaffer/Swen Herberger/Stephane Tribaudini - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3
  5. Anthony McIntosh/Ben Tuck/Jordan Pepper/Kelvin van der Linde/Fran Rueda - WRT - BMW M4 GT3
  6. Adrian D'Silva/Enzo Trulli/Dorian Boccolacci/Alessandro Ghiretti - EBM - Porsche 911 GT3 R
  7. Stephen Grove/Brenton Grove/Kai Allen/Jules Gounon/Chris Lulham - Grove Racing by GetSpeed - Mercedes-AMG GT3
  8. Vlad Lomko/Jop Rappange/Simon Birch/Luca Rettenbacher/Leo Pichler - Razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R
  9. Harry George/Patrick Liddy/Tanner Harvey/Dante Rappange - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3
  10. Chantal Prinz/Alexander Prinz/Torsten Kratz/Maximilian Partl/Manuel Metzger - Hofor Racing - Mercedes-AMG GT3
