Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Sportwagen
  4. /
  5. 24H Endurance Series
  6. /
  7. News
Werbung
Überraschungspole durch TFT Racing (Mercedes-AMG) bei den 24h Dubai
Damit haben wohl nur die wenigsten gerechnet: Benjamin Paque sicherte sich im Mercedes-AMG GT3 von TFT Racing die Pole-Position für die 24h Dubai. Mehrere Runden aufgrund von Tracklimits annulliert.
24H Endurance Series
Goldene Stimmung bei TFT RacingGoldene Stimmung bei TFT RacingFoto: Gruppe C Photography
Goldene Stimmung bei TFT Racing© Gruppe C Photography
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Der goldfarbene TFT Racing Mercedes-AMG GT3 nimmt die 24h Dubai vom besten Startplatz auf. Benjamin Paque sicherte sich im Top 10-Shootout den besten Startplatz im Mercedes-AMG GT3 des Teams. Paque umrundete den Kurs in 1:55.597 Minuten und fuhr die mit Abstand schnellste Runde des Rennwochenendes.
Werbung
Werbung
Rang zwei belegt Pierre Kaffer im Sainteloc Racing Audi. Dem ehemaligen Audi-Werksfahrer fehlten 0,252 Sekunden auf die Bestzeit. McLaren-Werksfahrer Benjamin Goethe komplettiert im Optimum Motorsport 720S GT3 die Top 3-Positionen.
Empfehlungen
Oliver Goethe war zeitweise mit einer halben Sekunde Vorsprung auf Kurs zur Pole-Position, doch die Rundenzeit des ADAC Stiftung Sport-Piloten wurde aufgrund eines Tracklimitvergehens gestrichen. Und auch die Rundenzeit des Pure Rxcing Porsches von Alexey Nesov wurde aus demselben Grund gestrichen. Ebenfalls wurde die Runde von Loek Hartog (Herberth Motorsport) annulliert.
Werbung
Werbung
Ergebnis 24h Dubai Top 10-Shootout (Top 10):
  1. Patrick Charlaix/Jordan Boisson/Benjamin Paque/Marvin Klein – TFT Racing – Mercedes-AMG GT3
  2. Michael Doppelmayr/Elia Erhart/Pierre Kaffer/Swen Herberger/Stephane Tribaudini – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3
  3. Andrew Gilbert/Tom Fleming/Michael Porter/Benjamin Goethe - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3
  4. Anthony McIntosh/Ben Tuck/Jordan Pepper/Kelvin van der Linde/Fran Rueda – WRT – BMW M4 GT3
  5. Sergey Stolyarov/Daan Arrow/Maro Engel/Luca Stolz – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
  6. Rinat Salikhov/Gabriele Piana/Marvin Dienst/Matteo Cairoli – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
  7. Stanislav Minsky/Mathieu Detry/Thomas Kiefer/Julian Hanses/Christopher Haase – WRT – BMW M4 GT3
  8. Michelle Gatting/Alex Malykhin/Alexey Nesov/Max Hofer – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R
  9. Giovanni Altoè/Oscar Ryndziewicz/Khaled Al Marzouq/Ramez Azzam/Oliver Goethe – Dragon Racing – Ferrari 296 GT3
  10. Antares Au/Ralf Bohn/Loek Hartog/Joel Sturm – Herberth Motorsport – Porsche 911 GT3 R
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • 24H Endurance Series
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Alessandro Pier Guidi
133
1
Antonio Giovinazzi
133
1
James Calado
133
2
Philip Hanson
117
2
Robert Kubica
117
2
Yifei Ye
117
3
Antonio Fuoco
98
3
Miguel Molina
98
3
Nicklas Nielsen
98
4
Kévin Estre
94
Mehr laden
EventsAlle 24H Endurance Series Events
  • Vergangen
    Bapco Energies 8 Hours of Bahrain
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    06. - 08.11.2025
    Zum Event
  • Qatar 1812km
    Losail International Circuit, Katar
    26. - 28.03.2026
    Zum Event
  • 6 Hours of Imola
    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17. - 19.04.2026
    Zum Event
  • Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps
    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07. - 09.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Bapco Energies 8 Hours of Bahrain
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    06. - 08.11.2025
    Zum Event
  2. Qatar 1812km
    Losail International Circuit, Katar
    26. - 28.03.2026
    Zum Event
  3. 6 Hours of Imola
    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17. - 19.04.2026
    Zum Event
  4. Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps
    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07. - 09.05.2026
    Zum Event
Sportwagen NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM