WRT feiert bei BMW-Gala fünften Gesamtsieg bei den 24h Dubai

WRT feiert den fünften Gesamtsieg bei den 24h Dubai und zieht damit in der Bestenliste mit den Rekordsiegern von Black Falcon gleich! Anthony McIntosh, Ben Tuck, Jordan Pepper, Kelvin van der Linde und Fran Rueda gewinnen für das belgische Team das Langstreckenrennen in der Wüste. Das BMW-Quintett bestimmte das Rennen über weite Strecken.

Rang zwei belegt der zweite WRT BMW von Stanislav Minsky, Mathieu Detry, Thomas Kiefer, Julian Hanses und Christopher Haase. Die beiden BMW des belgischen Teams trennten nach 24 Stunden eine Runde.

Die Podestränge komplettiert der WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 von Sergey Stolyarov, Daan Arrow, Maro Engel und Luca Stolz.

Das finale Rennviertel begann mit einer weiteren Neutralisierung. Victor Titarenko verunfallte im HRT Performance Porsche 911 GT3 Cup im Bereich von Kurve sechs. Der Russe Titarenko verlor in der schnellen Kurve die Kontrolle über seinen Porsche und schlug heftig in die Barriere ein.

Mit rund fünf Stunden und 20 Minuten Restfahrzeit wurde das Rennen erneut neutralisiert. Amna Al Qubaisi verunfallte im Rossa LM GT im Bereich von Kurve zwölf heftig. Zeitgleich rollte Roman Tishchenkov im Sorg Rennsport Porsche Cayman aus. Amna Al Qubaisi konnte die Konstruktion aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zurück in die Box bringen und auch der Sorg Cayman erreichte diese in langsamer Fahrt.

Direkt nach der Neutralisierung kam es zur 19. Rennstunde zu einer weiteren Neutralisierung, da Xolile Letlaka im Into Africa Racing by Dragon Ferrari in der fünften Kurve einschlug und den Heckflügel und den Diffusor verlor. Bei dem Einschlag wurde die Barriere beschädigt, so dass die Neutralisierung länger andauerte. Obwohl Letlaka das Fahrzeug zurück in die Box brachte, musste die Dragon Racing-Mannschaft das Rennen beenden, da das Chassis beschädigt wurde.

Mit 255 Minuten Restfahrzeit verunfallte Roman Rusinov am Ende der langen Geraden vor Kurve zehn heftig. Der Rossa LM GT wurde bei dem Anprall in die Leitschiene komplett zerstört. Das Wrack traf daraufhin den GP-Elite Porsche 911 GT3 Cup von Jukka Honkavouri. Das Rennen wurde erneut neutralisiert. Der Porsche konnte das Rennen nach einer kurzen Reparatur in der Box fortsetzen.

Mit 220 Minuten Restfahrzeit verunfallte Al Faisal Al Zubair im Al Manar Racing by Dragon Ferrari 296 GT3 am Ausgang von Kurve neun heftig. Der Ferrari wurde beim Anprall komplett zerstört und auch die Betonbarriere wurde verschoben. Al Zubair konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen, wirkte aber benommen. Bei der Untersuchung im Medical Center kam heraus, dass Al Faisal Al Zubair den Unfall unverletzt überstand.

Rund 175 Minuten vor Rennende kollidierte der viertplatzierte Daan Arrow im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 mit dem Parker Racing Mercedes und musste mit einem Reifenschaden die Box ansteuern. Nach einem schnellen Reifenwechsel der WINWARD-Mannschaft setzte der Niederländer die Fahrt fort.

Mit zweieinhalb Stunden Restfahrzeit strandete Nicolas Prost am Steuer des Ginetta GT2 mit technischen Problemen und Rauchentwicklung und löste eine weitere Neutralisierung aus. Nach einer Reparatur der französischen CMR-Mannschaft kehrte der spektakuläre V8-Bolide auf den Kurs zurück.

40 Minuten vor Rennende mussten die 24h Dubai erneut neutralisiert werden. Pascal Duhamel verunfallte im Crubilé Sport am Ausgang von Kurve neun.

Drama für Paradine Competition beim Restart. Der drittplatzierte James Kellett, welcher die GT3 Am-Klasse anführte, erlitt auf Start-Ziel einen Reifenschaden und musste in langsamer Fahrt eine Runde zurück zur Box absolvieren. Durch die Explosion des Reifens wurden die Radaufhängung und die Bremsscheibe stark beschädigt, so dass das Fahrzeug auf Rang vier in der GT3 Am-Klasse zurückfiel. Den Sieg in der GT3 Am-Klasse erbten Alex Arkin Aka, Vasily Vladykin, Andrey Solukovtsev, Mikhail Simonov, Paul Scheuschner im Continental Racing by Simpson Motorsport Audi R8 LMS GT3

Ergebnis 24h Dubai Rennen (Top 10):