24h Nürburgring reagiert auf Behauptungen von RauhRacing
Am Ende der vergangenen Woche sorgten Vorwürfe von RauhRacing für Aufmerksamkeit, die behaupteten, dass das 24h-Rennen auf dem Nürburgring ihren Renault Twingo nicht erwünscht. Reaktion vom Rennen.
Gegenüber SPEEDWEEK wandte sich nun das 24h-Rennen auf dem Nürburgring zu der Thematik an die Öffentlichkeit.
Das Statement vom 24h-Rennen im Wortlaut:
Wir bedauern, dass Rauh Racing als ambitioniertes Breitensportprojekt sich entschieden hat, sein Einsatzprojekt nicht fortzuführen. Allerdings verstehen wir auch, dass die Bedingungen, die wir im Sinne der Sicherheit und Chancengleichheit aufstellen müssen, im Einzelfall eine sehr hohe Hürde darstellen – gerade auch für ein Privatteam.
Die 24h Nürburgring sind nicht nur das größte Automobilrennen der Welt, sondern auch eine Veranstaltung mit sehr extremen Bedingungen. Insgesamt rund 140 Fahrzeuge, unterschiedliche Klassen mit sehr unterschiedlichen Fahrzeugtypen und -leistungsdaten machen die Organisation und Teilnahme zu einer großen Herausforderung für alle Beteiligten. Als Veranstalter versuchen wir, die verschiedenen Interessen der Rennteams und -fahrer unter einen Hut zu bekommen. Dabei sind selbstverständlich nach wie vor auch Breitensportler und Profiteams und -fahrer gleichermaßen willkommen. Gerade diese Kombination und die unterschiedlichen Rennklassen, machen diese Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis.
Um einen fairen und sicheren Wettbewerb zu garantieren, hat der Veranstalter dabei insbesondere die extrem schnellen, aber auch die besonders leistungsschwachen Fahrzeuge besonders im Blick. Die Performanceunterschiede im Multi-Class-Feld sollen nicht zu groß werden. Dies gilt für mögliche Fahrzeuge oberhalb des GT3-Levels ebenso wie für das andere Ende der Leistungsskala. In Absprache mit dem Veranstalter hat das Dacia-Team zum Beispiel im Vorjahr einen Turbomotor verbaut, um die Differenzen bei Kurven- und Spitzengeschwindigkeiten sowie Rundenzeiten zu minimieren. Auch die Sicherheitsstruktur des Fahrzeugs, die sich ja bereits jahrelang als Cup-Fahrzeug bewährt hatte, wurde noch einmal verstärkt. Ähnliches gilt für den BMW 318ti, der ein bewährtes und etabliertes Rennfahrzeug ist.
Das Projekt von Rauh Racing hingegen ist für alle Beteiligten Neuland, sodass es eine frühzeitige finale Genehmigung durch den Veranstalter deswegen gar nicht geben kann. Stattdessen ist eine enge Abstimmung zwischen Rennteam und Veranstalter in jeder Projektphase dringend notwendig. Diese hat nur sporadisch stattgefunden, wobei bereits im Februar 2025 die Information an das Team ging, dass sich das SP3-Reglement, nach dem der Twingo aufgebaut werden sollte, in absehbarer Zukunft ändern könne. Auch hat der ADAC Nordrhein schon früh darauf hingewiesen, dass eine Zusage zum Start immer erst im Rahmen der Nennungsbestätigung erfolgen kann. Bei Fahrzeugen, die seit Jahren bei Veranstaltungen auf der Nordschleife etabliert sind, ist dies auch eher Formsache. Bei einem Fahrzeug, das vor über 30 Jahren produziert wurde und deutlich modifiziert werden sollte, ist ein intensiver Austausch nötig – der am Ende dennoch dazu führen kann, dass ein Start nicht möglich ist. Das Team hat sich nun entschieden, das Projekt 24h nicht weiter zu verfolgen, obwohl nach Stand von November 2025 eine Zulassung des Fahrzeugs unter Auflagen möglich gewesen wäre. Von einem Startverbot nach einer vorherigen Erlaubnis kann als keine Rede sein.
