24h Nürburgring reagiert auf Behauptungen von RauhRacing

Gegenüber SPEEDWEEK wandte sich nun das 24h-Rennen auf dem Nürburgring zu der Thematik an die Öffentlichkeit.

Das Statement vom 24h-Rennen im Wortlaut:

Wir bedauern, dass Rauh Racing als ambitioniertes Breitensportprojekt sich entschieden hat, sein Einsatzprojekt nicht fortzuführen. Allerdings verstehen wir auch, dass die Bedingungen, die wir im Sinne der Sicherheit und Chancengleichheit aufstellen müssen, im Einzelfall eine sehr hohe Hürde darstellen – gerade auch für ein Privatteam.

Die 24h Nürburgring sind nicht nur das größte Automobilrennen der Welt, sondern auch eine Veranstaltung mit sehr extremen Bedingungen. Insgesamt rund 140 Fahrzeuge, unterschiedliche Klassen mit sehr unterschiedlichen Fahrzeugtypen und -leistungsdaten machen die Organisation und Teilnahme zu einer großen Herausforderung für alle Beteiligten. Als Veranstalter versuchen wir, die verschiedenen Interessen der Rennteams und -fahrer unter einen Hut zu bekommen. Dabei sind selbstverständlich nach wie vor auch Breitensportler und Profiteams und -fahrer gleichermaßen willkommen. Gerade diese Kombination und die unterschiedlichen Rennklassen, machen diese Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis.

Um einen fairen und sicheren Wettbewerb zu garantieren, hat der Veranstalter dabei insbesondere die extrem schnellen, aber auch die besonders leistungsschwachen Fahrzeuge besonders im Blick. Die Performanceunterschiede im Multi-Class-Feld sollen nicht zu groß werden. Dies gilt für mögliche Fahrzeuge oberhalb des GT3-Levels ebenso wie für das andere Ende der Leistungsskala. In Absprache mit dem Veranstalter hat das Dacia-Team zum Beispiel im Vorjahr einen Turbomotor verbaut, um die Differenzen bei Kurven- und Spitzengeschwindigkeiten sowie Rundenzeiten zu minimieren. Auch die Sicherheitsstruktur des Fahrzeugs, die sich ja bereits jahrelang als Cup-Fahrzeug bewährt hatte, wurde noch einmal verstärkt. Ähnliches gilt für den BMW 318ti, der ein bewährtes und etabliertes Rennfahrzeug ist.