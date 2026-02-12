Aufstieg mit Audi in Topklasse: Kkrämer Racing mit R8 LMS GT3

Gesteuert wird das Fahrzeug von Fidel Leib, Michele Di Martino und Tobias Vazquez, die alle schon jahrelang in der Grünen Hölle unterwegs sind. Die drei Piloten waren zuletzt auch bereits allesamt mit Kkrämer Racing in einem Porsche 911 GT3 Cup unterwegs.

«Für mich persönlich ist damit ein absoluter Traum wahr geworden – wieder in einem GT3-Cockpit zu sitzen, bedeutet mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance und freue mich riesig auf alles, was diese Saison bringen wird. Wir starten hochmotiviert, fokussiert und bereit, auf der Rennstrecke alles zu geben, in das Jahr 2026», so Fidel Leib. «Wir freuen uns darauf, als Team hart zu arbeiten und während der gesamten Saison um gute Ergebnisse zu kämpfen.»