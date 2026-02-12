Weiter zum Inhalt
Aufstieg mit Audi in Topklasse: Kkrämer Racing mit R8 LMS GT3

Kkrämer Racing steigt 2026 in die Topklasse der 24h Nürburgring und der Nürburgring Langstrecken-Serie auf. Das Team aus Bergisch Gladbach wird mit einem Audi R8 LMS GT3 in der SP9 antreten.

Jonas Plümer

Von

24h Nürburgring

Der Audi R8 LMS GT3 von Kkrämer Racing
Der Audi R8 LMS GT3 von Kkrämer Racing
Foto: Kkrämer Racing
Der Audi R8 LMS GT3 von Kkrämer Racing
© Kkrämer Racing

Ein weiterer Audi R8 LMS GT3 startet 2026 auf der Nürburgring-Nordschleife. Kkrämer Racing wird mit dem Audi in diesem Jahr in der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie und beim 24h-Rennen in der SP9-Klasse antreten.

Gesteuert wird das Fahrzeug von Fidel Leib, Michele Di Martino und Tobias Vazquez, die alle schon jahrelang in der Grünen Hölle unterwegs sind. Die drei Piloten waren zuletzt auch bereits allesamt mit Kkrämer Racing in einem Porsche 911 GT3 Cup unterwegs.

Die ersten Testfahrten mit dem Audi absolvierte Kkrämer Racing bereits im Herbst in Südeuropa, um sich ausgiebig auf die anstehende Rennsaison vorzubereiten.

«Für mich persönlich ist damit ein absoluter Traum wahr geworden – wieder in einem GT3-Cockpit zu sitzen, bedeutet mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance und freue mich riesig auf alles, was diese Saison bringen wird. Wir starten hochmotiviert, fokussiert und bereit, auf der Rennstrecke alles zu geben, in das Jahr 2026», so Fidel Leib. «Wir freuen uns darauf, als Team hart zu arbeiten und während der gesamten Saison um gute Ergebnisse zu kämpfen.»

