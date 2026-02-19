Eine Legende kehrt zurück: BMW Z4 GT3 startet bei 24h Nürburgring 2026

Nachdem Saugmotoren Motorsport im vergangenen Jahr mit einem Porsche 911 GT3 R der Generation 997 beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring antrat, legt das Team in diesem Jahr noch einen drauf und setzt einen BMW Z4 GT3 ein. Dies gab Teameigner "Mr. Saugmotoren" auf Instagram bekannt.

Werbung

Werbung

Laut dem Post wird der Z4 GT3 - der von vielen Fans wegen seines Sounds verehrt wird - in der SP9-Topklasse an den Start gehen. Neben dem Teameigner werden Ralf Schall, Christian Scherer und Henry Walkenhorst den "Zetti" steuern.

Das Fahrzeug startet in dem von JP Performance designten Art-Design, der von Walkenhorst Motorsport im Jahr 2015 beim Langstreckenklassiker eingesetzt wurde. Felipe Fernandez Laser, Daniel Keilwitz, Michela Cerruti und John Edwards beendeten damals das Rennen auf dem sechsten Platz in der Gesamtwertung.

Der Teameigner gab im Post an, dass er mit einem Team, welches größtenteils aus Freunden und Familie besteht, gegen die Werksteams der GT3-Hersteller antreten wird.

Werbung