Grüne Hölle wird Gelb: Dunlop Motorsport mit Porsche am Start

Die „Grüne Hölle“ bekommt in der Saison 2026 einen neuen Farbakzent: Dunlop Motorsport wird in diesem Jahr mit einem Porsche 911 GT3 R in der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) und beim ADAC RAVENOL 24h Nürburgring an den Start gehen. Damit erweitert die Marke ihr Engagement auf einer der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt und setzt ein deutliches Zeichen für Performance und Innovationskraft.
Der Dunlop Motorsport Porsche ist damit das zweite Fahrzeug welches von Schnabl Engineering eingesetzt wird und somit das Schwesterfahrzeug vom Falken Motorsports Porsche. Mehr zu diesem Fahrzeug hat SPEEDWEEK euch hier zusammengefasst. Dieses Engagement ist das Resultat einer strategischen Neuausrichtung innerhalb von Sumitomo Rubber Industries, kurz SRI. Der japanische Reifen-Konzern hatte im Mai 2025 die Markenrechte an Dunlop übernommen und positioniert Dunlop seither als zentrale Marke seiner globalen Wachstumsstrategie. Ziel ist es, die internationale Präsenz weiter auszubauen und den Markenwert langfristig zu stärken.
Im Motorsport wird diese strategische Fokussierung nun sichtbar: Dunlop Motorsport setzt 2026 einen eigenen Porsche 911 GT3 R beim prestigeträchtigen ADAC RAVENOL 24h Nürburgring und bei ausgesuchten Rennen in der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie ein.
Auch visuell setzt das Projekt ein starkes Zeichen: Der Porsche 911 GT3 R präsentiert sich in den ikonischen Dunlop-Farben Gelb und Schwarz. Die von den Gran Turismo Entwicklern in Japan gestaltete Design verbindet hohe Wiedererkennbarkeit mit Tradition. Dunlop ist seit Ende 2025 globaler Reifenpartner der Gran Turismo World Series sowie von Gran Turismo 7. Damit hat jeder Spieler die Möglichkeit, die Performance der Dunlop Reifen direkt im Spiel - inklusive Online-Rennen - zu testen und unter realitätsnahen Bedingungen zu erleben. Den Auftritt komplettiert die bewusst gewählte Startnummer 17 - eine Reminiszenz an den legendären Porsche Gruppe C Prototypen der 1980er-Jahre. Sie schlägt die Brücke zwischen großer Motorsportgeschichte und modernster GT3-Technologie.
Die Geschichte von Dunlop reicht bis ins Jahr 1888 zurück, als John Boyd Dunlop den ersten luftgefüllten Reifen entwickelte. Wettbewerb gehört seither zur DNA der Marke: Von Rallye-Einsätzen über Gesamtsiege bei den 24 Stunden von Le Mans bis hin zu Erfolgen in der DTM ist Dunlop seit Jahrzehnten fest im internationalen Motorsport verankert. Die erfolgreiche Motorsport-Geschichte soll nun auf der Nordschleife weitergeschrieben werden. Dunlop Motorsport wird in der Saison 2026 mit Julien Andlauer, Nico Menzel, Dorian Boccolacci und Alessio Picariello starten. Alle vier Piloten bringen umfangreiche Erfahrung mit dem Porsche 911 GT3 R sowie auf der Nürburgring-Nordschleife mit.
Porsche-Werksfahrer Julien Andlauer ist unter anderem aus der Langstrecken-WM (FIA WEC) bekannt und verbindet internationale Prototypen- und GT-Erfahrung mit fundierter Nordschleifen-Routine. Nico Menzel gilt als ausgewiesener Spezialist der „Grünen Hölle“: Der Eifeler kennt Charakteristik, Verkehrsdynamik und Setup-Fenster des GT3-Porsche auf dem 25-Kilometer-Layout im Detail. Dorian Boccolacci und Alessio Picariello haben ebenfalls schon Gesamtsiege auf der Nordschleife gefeiert und zählen mit ihrer GT-Erfahrung zu den konstanten Leistungsträgern im Umfeld der Nürburgring Langstrecken-Serie. Mit dem erweiterten Engagement auf der Nordschleife nutzt Dunlop eine der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt zugleich als Entwicklungsplattform und internationale Präsentationsbühne. Motorsport fungiert dabei nicht nur als sportlicher Wettbewerb, sondern als Ausdruck technologischer Kompetenz, kompromisslosen Performance-Anspruchs und globaler Markenstärke.
