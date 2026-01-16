Mit Geschwindigkeit eines Geparden: Neues Mercedes-AMG-Team für Saison 2026

Neuzugang mit Sieger-Genen: Der Langstreckensport auf der legendären Nordschleife wird um ein prominentes Team reicher. Unter dem Namen ‚Mercedes-AMG Team RAVENOL‘ geht ab der Saison 2026 ein Projekt an den Start, das Langfristigkeit und höchste Performance vereint. In einer mehrjährigen Kooperation wird das Team einen Mercedes-AMG GT3 bei insgesamt sechs Rennen der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) sowie beim legendären ADAC RAVENOL 24h-Rennen Nürburgring an den Start bringen. Die operative Durchführung erfolgt durch das renommierte Mercedes-AMG Performance-Team Winward Racing.

Das Projekt unterstreicht den hohen sportlichen Anspruch aller Beteiligten. Mit dem Status als offizielles Performance-Team genießt die Mannschaft Unterstützung aus Affalterbach. Ein besonderes Detail ziert das Fahrzeugdesign, das an die Optik des Mercedes-AMG GT3 von Maro Engel in der DTM angelehnt ist: Das Team geht mit der Startnummer 80 ins Rennen. Diese ist eine Hommage an das 80-jährige Bestehen von RAVENOL (Gründungsjahr 1946). Optisch wird die Kraft und Agilität des Fahrzeugs durch das Symbol des Geparden unterstrichen – das schnellste Landtier der Welt steht Pate für die Performance auf der Rennstrecke.

Für RAVENOL ist das Engagement ein deutliches Bekenntnis zum Motorsport, zur Partnerschaft mit Mercedes-AMG Motorsport und zum Nürburgring. Nachdem im vergangenen Jahr bereits mehr als ein Drittel des gesamten 24h-Starterfeldes auf die Schmierstoffe aus Werther vertraute, hebt das Unternehmen seine Präsenz nun auf ein neues Level.

Martin Huning, Director RAVENOL Motorsport: «Ich freue mich sehr auf das neue motorsportliche Programm mit Mercedes-AMG Motorsport und dem Team Winward. Zu beiden Unternehmen besteht eine langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft. Ebenso sind wir auf dem Nürburgring ein Stück weit zuhause. Sei es beispielsweise durch das RAVENOL Media-Center oder dem RAVENOL-S nach Start-/Ziel. Hinzu kommen die Titelpartnerschaften der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie und der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring.»

Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport: «Gemeinsam mit RAVENOL einen Mercedes-AMG GT3 auf der Nürburgring Nordschleife einzusetzen, steht exemplarisch für das, wofür wir bei Mercedes-AMG Motorsport stehen: langfristige Partnerschaften, höchste technische Kompetenz und kompromisslose Performance. Mit RAVENOL verbindet uns eine gewachsene und vertrauensvolle Partnerschaft, die nun gemeinsam mit unserem Performance-Team Winward Racing auch auf der größten Bühne des Langstreckensports am Nürburgring sichtbar wird.»