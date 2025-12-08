Neues Format: Dreiteiliges Top-Qualifying 2026 bei 24h Nürburgring
Beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring 2026 entscheidet ein neues dreiteiliges Top-Qualifying über die besten Startplätze. Neues Format soll für Fans und Teilnehmer transparenter werden.
Der Freitagvormittag beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring 2026 gehört der Zeitenjagd der schnellsten Teams im Teilnehmerfeld. Für die Fahrzeuge der Startgruppe 1, in der etwa die Klassen SP9, SP-X, SP-Pro und SP11 ins Rennen gehen, wurde der Modus dabei überarbeitet.
Im dreistufigen Top-Qualifying kommen nur die Schnellsten jeder Session in das jeweils nächste Top-Qualifying. Die ersten beiden Durchgänge gibt es am Freitagmorgen, das finale Top-Qualifying 3 dann am frühen Nachmittag. Erst in ihm wird dann auch die Pole-Position vergeben. Der bewährte mehrstufige Modus wird für 2026 auf Basis der bisherigen Erfahrungen weiter verfeinert und so ausgestaltet, dass er für Fans wie Aktive noch leichter nachvollziehbar wird. Details dazu sind noch im Feintuning und werden zu einem späteren Zeitpunkt gesondert bekannt gegeben.
Bevor die Pole vergeben wird, können sich die Fans aber noch auf das „normale“ Qualifying 3 freuen, das die anderen Teams ins Blickfeld rückt: In dieser Session sind die Top-Qualifying-Fahrzeuge nicht startberechtigt. So kämpfen die übrigen Teams ungestört um ihre Positionen in der Startaufstellung der zweiten und dritten Startgruppe.
Empfehlungen
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach