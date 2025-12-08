Weiter zum Inhalt
Neues Format: Dreiteiliges Top-Qualifying 2026 bei 24h Nürburgring

Beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring 2026 entscheidet ein neues dreiteiliges Top-Qualifying über die besten Startplätze. Neues Format soll für Fans und Teilnehmer transparenter werden.

Jonas Plümer

Von

24h Nürburgring

Neues dreitiges Top-Qualifying beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring
Neues dreitiges Top-Qualifying beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring
Foto: 24h Nürburgring//Gruppe C Photography
Neues dreitiges Top-Qualifying beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring
© 24h Nürburgring//Gruppe C Photography

Der Freitagvormittag beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring 2026 gehört der Zeitenjagd der schnellsten Teams im Teilnehmerfeld. Für die Fahrzeuge der Startgruppe 1, in der etwa die Klassen SP9, SP-X, SP-Pro und SP11 ins Rennen gehen, wurde der Modus dabei überarbeitet.

Im dreistufigen Top-Qualifying kommen nur die Schnellsten jeder Session in das jeweils nächste Top-Qualifying. Die ersten beiden Durchgänge gibt es am Freitagmorgen, das finale Top-Qualifying 3 dann am frühen Nachmittag. Erst in ihm wird dann auch die Pole-Position vergeben. Der bewährte mehrstufige Modus wird für 2026 auf Basis der bisherigen Erfahrungen weiter verfeinert und so ausgestaltet, dass er für Fans wie Aktive noch leichter nachvollziehbar wird. Details dazu sind noch im Feintuning und werden zu einem späteren Zeitpunkt gesondert bekannt gegeben.

Bevor die Pole vergeben wird, können sich die Fans aber noch auf das „normale“ Qualifying 3 freuen, das die anderen Teams ins Blickfeld rückt: In dieser Session sind die Top-Qualifying-Fahrzeuge nicht startberechtigt. So kämpfen die übrigen Teams ungestört um ihre Positionen in der Startaufstellung der zweiten und dritten Startgruppe.

