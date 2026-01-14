Ring Racing startet Mercedes-AMG GT3-Programm in Kooperation mit Toyo Tires
Ring Racing steigt 2026 in die Topklasse des 24h-Rennens auf dem Nürburgring und in der NLS auf. Der Rennstall wird mit einem Mercedes-AMG GT3 an den Start gehen. Erfahrung mit dem Fahrzeug.
Ring Racing steigt 2026 in die GT3-Klasse auf der Nürburgring-Nordschleife auf. In Zusammenarbeit mit Toyo Tires wird der Rennstall rund um Uwe Kleen mit einem Mercedes-AMG GT3 an den Start gehen. Das Programm wurde am vergangenen Wochenende auf dem Tokyo Auto Salon vom japanischen Reifenhersteller bekanntgegeben.
Ring Racing ist der Mercedes-AMG GT3 vertraut, da das Team unter dem Nordique Racing-Banner im Vorjahr im GT World Challenge Europe Endurance Cup fuhr. Zudem absolvierte Ring Racing im Rahmen der Freitagstestfahrten bei der NLS Testrunden mit dem Mercedes-AMG GT3 auf der Nordschleife.
Der ehemalige Super GT-Rennfahrer Yuichi Nakayama ist der erste bestätigte Fahrer für das Auto, nachdem er zum Botschafter der japanischen Reifenmarke ernannt wurde. 2025 fuhr Nakayama für Nordique Racing in der SRO-Meisterschaft. Zudem fuhr er zwei FIA WEC-Rennen im Lexus RC F GT3 von Akkodis ASP.
Im vergangenen Jahr baute Ring Racing seine gute Beziehung zu Toyota aus und schickte einen der beiden Supra GT4 Evo in der SP8T-Klasse beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring für Nakayama und drei weitere Toyota-Fahrer, Miki Koyama, Giuliano Alesi und Kazuto Kotaka, an den Start.
Das gleiche Trio wird auch in diesem Jahr wieder am GT4-Programm von Toyo auf dem Nürburgring teilnehmen, zusammen mit Neuzugang Shunji Okumoto, dem Ersatzfahrer für Subaru in der Super GT.
Okumoto sammelte im vergangenen Jahr seine ersten Erfahrungen auf der Nordschleife, als er für KCMG in einem Supra GT4 an den Rennen NLS8 und NLS9 teilnahm.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach