Ring Racing startet Mercedes-AMG GT3-Programm in Kooperation mit Toyo Tires

Ring Racing steigt 2026 in die GT3-Klasse auf der Nürburgring-Nordschleife auf. In Zusammenarbeit mit Toyo Tires wird der Rennstall rund um Uwe Kleen mit einem Mercedes-AMG GT3 an den Start gehen. Das Programm wurde am vergangenen Wochenende auf dem Tokyo Auto Salon vom japanischen Reifenhersteller bekanntgegeben.

Ring Racing ist der Mercedes-AMG GT3 vertraut, da das Team unter dem Nordique Racing-Banner im Vorjahr im GT World Challenge Europe Endurance Cup fuhr. Zudem absolvierte Ring Racing im Rahmen der Freitagstestfahrten bei der NLS Testrunden mit dem Mercedes-AMG GT3 auf der Nordschleife.

Der ehemalige Super GT-Rennfahrer Yuichi Nakayama ist der erste bestätigte Fahrer für das Auto, nachdem er zum Botschafter der japanischen Reifenmarke ernannt wurde. 2025 fuhr Nakayama für Nordique Racing in der SRO-Meisterschaft. Zudem fuhr er zwei FIA WEC-Rennen im Lexus RC F GT3 von Akkodis ASP.

Im vergangenen Jahr baute Ring Racing seine gute Beziehung zu Toyota aus und schickte einen der beiden Supra GT4 Evo in der SP8T-Klasse beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring für Nakayama und drei weitere Toyota-Fahrer, Miki Koyama, Giuliano Alesi und Kazuto Kotaka, an den Start.

Das gleiche Trio wird auch in diesem Jahr wieder am GT4-Programm von Toyo auf dem Nürburgring teilnehmen, zusammen mit Neuzugang Shunji Okumoto, dem Ersatzfahrer für Subaru in der Super GT.

