Rückkehr einer Legende: Drei HWA EVO.R bei den 24h Nürburgring 2026

Die HWA AG hat die ersten Bilder des HWA EVO.R veröffentlicht, der maßgeschneiderten Rennversion ihres straßentauglichen Superlimousine, der 2026 beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an den Start gehen soll.

Aufgrund des außergewöhnlichen Interesses an dem Programm wurde die zuvor angekündigte Teilnahme von zwei Fahrzeugen auf drei erhöht, wobei die einzigartige Verbindung des Unternehmens zur ursprünglichen DTM-Ikone der 90er Jahre in jeder Hinsicht deutlich wird.

Jeder HWA EVO.R wird eine aktualisierte Hommage an eine beliebte Lackierung aus dieser Zeit tragen. Traditionelle Sponsoren wie Kärcher und SONAX haben bereits ihre Rückkehr bestätigt, und durch die Hinzufügung eines dritten Teilnehmers entsteht Platz für weitere Partner, die sich einem der spannendsten Projekte des Sports anschließen können.

Die unvergessliche Rennsporttradition, die durch die Lackierungen, Sponsoren und den HWA EVO.R selbst wachgerufen wird, setzt sich mit der Pro/Am-Fahreraufstellung fort, zu der Sebastian Asch und Luca Ludwig – Söhne der legendären 190E Evo II DTM-Rennfahrer Roland Asch und Klaus Ludwig – sowie der dreimalige Gewinner des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring, Markus Winkelhock, gehören. Die Fahrzeuge werden in der Sonderklasse SP-X antreten.

Die HWA EVO.R werden Retrodesigns tragen Foto: HWA

«Da wir seit über 25 Jahren im Spitzensport auf dem Nürburgring aktiv sind, ist die Rennstrecke für uns wie eine zweite Heimat», sagte Martin Marx, CEO von HWA. «Wir sind natürlich unglaublich aufgeregt, endlich mit einem eigenen Auto anzutreten, aber zu sehen, dass diese Aufregung von so vielen Fahrern, Fans, Kunden und Sponsoren geteilt wird, macht das Ganze noch besonderer.»

Die vollständigen Leistungs- und technischen Daten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, alle drei Fahrzeuge befinden sich derzeit im Bau.

