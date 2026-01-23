Verhindert die Organisation den Start vom RauhRacing Renault Twingo?

Es sollte einer der absoluten Fanlieblinge beim diesjährigen 24h-Rennen auf dem Nürburgring werden, der RauhRacing Renault Twingo. Doch nach derzeitigem Stand wird der Kleinwagen aus Frankreich nicht an den Start gehen, da die Organisation des Rennens solche Fahrzeuge nicht im Teilnehmerfeld des Langstreckenklassikers haben möchte. Das Team meldete sich nun mit einem umfangreichen Statement.

Das Statement von RauhRacing im Wortlaut:

Vor anderthalb Jahren wandte sich RauhRacing mit einer einfachen Frage an die Verantwortlichen der 24 Stunden von Nürburgring: Wäre ein Renault Twingo, der nach klar definierten Spezifikationen gebaut wurde, ein geeigneter Kandidat für das Rennen? Wir taten, was von einem kleinen Privatteam erwartet wird: zuerst fragen, sorgfältig planen und erst dann mit dem Bau beginnen.

Als Antwort erhielten wir eine schriftliche Bestätigung, dass nichts gegen die Teilnahme eines Twingo an den 24 Stunden von Nürburgring spricht. Auf der Grundlage dieser Erklärung trafen wir eine grundlegende Entscheidung: Wir wollten alles geben. Wir verpflichteten uns, das Auto nach den Spezifikationen zu bauen, die wir dem Veranstalter mitgeteilt hatten, und unsere Zeit, unsere Ersparnisse und unseren Ruf zu investieren, um dieses Versprechen zu verwirklichen.

Zu diesem Zeitpunkt war RauhRacing noch eine Idee auf der Wunschliste zweier Brüder, die Autos und den Rennsport lieben. Innerhalb von zwölf Monaten wurde aus dieser Idee ein vollständig regelkonformer Rennwagen für die SP-Klasse, ein komplett neu aufgebautes Team, eine Community von mehr als 75.000 Menschen, die das Projekt verfolgen, ein 200 Mitglieder starker Discord-Server, der aktiv mitwirkt, Freiwillige, die ihre Abende in der Werkstatt verbringen, und Partner, die sich engagieren, weil sie diesen Twingo im Rennen sehen wollen. All dies entstand nicht durch ein übermäßiges Budget oder eine bestehende Infrastruktur, sondern durch begrenzte Mittel, Vollzeitjobs, lange Nächte und erhebliche persönliche Opfer.

In den letzten Monaten hat sich der Rahmen, der dieses Projekt ursprünglich ermöglicht hat, verändert. In direkter Kommunikation hat der Veranstalter deutlich gemacht, dass Autos wie unseres beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring nicht mehr erwünscht sind. Außerdem wurde uns mitgeteilt, dass unsere Teilnahme nun von „unvorhersehbaren Faktoren” und zusätzlichen, nicht transparenten Überlegungen abhängig ist. Zusammengenommen lassen diese Aussagen nur sehr wenig Raum für Interpretationen.

Eine ordnungsgemäße Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2026 würde in den kommenden Monaten ein Budget in fünfstelliger Höhe erfordern, ohne externe finanzielle Unterstützung, zusätzlich zu den zeitlichen Einschränkungen und der mentalen Belastung, die mit der Durchführung dieses Projekts neben der regulären Arbeit einhergehen. So viel Geld, Zeit und Gesundheit für ein Ergebnis einzusetzen, das nicht mehr eindeutig mit der Vorbereitung oder der Einhaltung von Vorschriften verbunden ist, wäre ein Risiko, das wir nicht rechtfertigen können.

Aus diesem Grund wird RauhRacing trotz der vollständigen Konformität unseres Fahrzeugs mit den aktuellen Vorschriften und seiner Renntauglichkeit nicht mit dem Twingo an den kommenden 24 Stunden Nürburgring teilnehmen. Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht und erforderte einige Monate der Abstimmung. In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie es zu dieser Situation gekommen ist, was sie über die Bedingungen für private Teams aussagt und wie das Projekt nach dieser Entscheidung weitergeführt wird.

Wie es dazu kam: Zeitplan und Verpflichtungen

Im Jahr 2024 haben wir uns erstmals mit einem konkreten Konzept an die zuständigen Sportbehörden und den Veranstalter des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring gewandt: ein Renault Twingo, gebaut nach den Vorschriften der SP-Klasse, mit klar definierten Leistungswerten und Sicherheitsausstattung. Das Ziel war einfach: Wir wollten im Voraus klären, ob ein solches Auto für das Rennen zugelassen werden würde, bevor wir Zeit und Geld investierten.

Kurz darauf erhielten wir die schriftliche Bestätigung, dass „nichts gegen die Teilnahme eines Twingo am 24h Nürburgring spricht”. Auf der Grundlage dieser Aussage legten wir unsere Richtung fest und verpflichteten uns, das Auto genau nach diesen Vorgaben zu bauen, anstatt zusätzliche Leistung anzustreben oder Abstriche zu machen.

Von diesem Zeitpunkt an folgten alle wichtigen Entscheidungen derselben Logik:

Wir beschafften und bereiteten eine Karosserie vor, die den DMSB-Vorschriften für die entsprechende Klasse (SP3) entsprechen konnte.

Wir investierten in Sicherheitsausrüstung, Fahrwerksarbeiten und Motor-Upgrades innerhalb des Rahmens, den wir dem Veranstalter gemeldet hatten.

Wir bauten eine Teamstruktur auf, die in der Lage war, ein 24-Stunden-Programm durchzuführen, darunter 6 Kernteammitglieder und über 10 regelmäßige Freiwillige.

Wir begannen mit den notwendigen Genehmigungs-, Lizenzierungs- und Testschritten, die für die Teilnahme an Langstreckenrennen auf dem Nürburgring erforderlich sind.

Im Herbst 2025 existierte das Auto in seiner aktuellen Form: ein Twingo, der den 24-Stunden-Vorschriften entsprach und den technischen Spezifikationen entsprach, die wir von Anfang an kommuniziert hatten. Gleichzeitig hatte sich das Projekt zu einem größeren Ökosystem mit mehr als 75.000 Followern und Partnern entwickelt, die sich speziell deshalb beteiligt hatten, weil das Auto für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring vorgesehen war.

Erst nachdem diese Zusagen gemacht worden waren, änderte sich der Ton der Gespräche mit dem Veranstalter. Im September 2025 wurde uns mitgeteilt, dass Autos wie unseres nicht mehr auf der Startliste erwünscht seien und dass trotz unserer Einhaltung der schriftlichen Vorschriften eine Teilnahme nicht garantiert werden könne. Diese Kehrtwende hat uns letztendlich zu der in dieser Erklärung dargelegten Entscheidung geführt.

Der vollständige Zeitplan

Oktober 2024: „Keine Einwände”

Wir fragten die deutsche Motorsportbehörde schriftlich, ob unser nach den SP3-Regeln gebauter Twingo grundsätzlich beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring starten könne. Die offizielle Antwort nach Rücksprache mit dem Rennveranstalter lautete: Es gibt „keine Einwände”, solange wir die bestehenden Vorschriften einhalten.

Februar 2025: Bau genau nach den Regeln

Bevor wir viel Geld ausgaben, schickten wir eine E-Mail an den Verantwortlichen beim Veranstalter, um Details des SP3-Regelwerks für unser Auto zu klären. Wir erhielten technische, konstruktive Antworten und begannen mit dem Bau des Autos genau nach diesen Vorgaben. Niemand sagte, dass das Konzept selbst ein Problem oder unsicher sei.

2025: Alles auf eine Karte gesetzt

Aufgrund dieser schriftlichen „keine Einwände“-Erklärung und des technischen Feedbacks investierten wir einen hohen fünfstelligen Betrag, kauften Teile und gaben öffentlich bekannt, dass wir mit dem Auto beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring in der SP3-Klasse antreten wollten. Von unserer Seite aus taten wir einfach das, was vereinbart worden war: ein regelkonformes Auto für eine bestehende Klasse bauen.

4. September 2025: Die E-Mail, die alles veränderte

Am 4. September erhielten wir eine E-Mail vom Veranstalter, in der stand, dass „niemand” aus unserem Team jemals Kontakt zu ihnen aufgenommen habe, obwohl es eine schriftliche „keine Einwände”-Erklärung aus dem Jahr 2024 und einen dokumentierten technischen Austausch mit genau diesem Vertreter im Februar 2025 gab. In derselben E-Mail beschreiben sie unser Auto als „potenzielles Sicherheitsrisiko”, sagen, dass keine Teilnahme am 24-Stunden-Rennen zu erwarten sei, und fordern uns auf, keine öffentlichen Erklärungen mehr abzugeben, die darauf hindeuten, dass wir dort fahren werden

5. bis 24. September 2025: Zurückdrängen für Klarheit

Wir antworteten, indem wir ihnen ihre eigene Geschichte schickten: die DMSB-Bestätigung aus dem Jahr 2024 (nach Rücksprache mit dem Veranstalter) und die E-Mails vom Februar 2025, in denen wir ausdrücklich geschrieben hatten, dass wir planen, mit einem Twingo in der SP3 beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring anzutreten. Trotzdem beharrte der Veranstalter darauf, dass wir uns nicht „ordnungsgemäß” an ihn gewandt hätten, und verlangte eine formelle Projektpräsentation, als wäre dies eine Standardanforderung, obwohl wir später von anderen Teams erfuhren, dass ein solcher zusätzlicher Schritt normalerweise nicht verlangt wird und auch nirgendwo als Anforderung aufgeführt ist. Zu diesem Zeitpunkt erhielten wir auch die klare Botschaft vom Veranstalter, dass er keine Autos wie unsere (d. h. Sub-GT4 wie Manta, Dacia und Twingo) mehr bei den 24 Stunden vom Nürburgring haben möchte. Auf Nachfrage konnte der Veranstalter keine stichhaltigen Gründe nennen. Auch auf die Frage, warum bestehende Teams mit ähnlichen Fahrzeugen (z. B. Dacia Logan, BMW E36 318ti) weiterhin an den Rennen teilnehmen dürfen, neue Teilnehmer derselben Klassen jedoch nicht willkommen sind, hatte der Veranstalter keine klare Antwort.

24. September 2025: Vollständige Projektunterlagen verschickt

Wie am Telefon vereinbart, stellten wir eine detaillierte Projektpräsentation über das Auto, das technische Konzept und unseren Plan zusammen und schickten sie einen Monat vor dem vereinbarten Termin an den Veranstalter, um ihm ausreichend Zeit zu geben, sie vorab gründlich zu prüfen.

24. Oktober 2025: Treffen mit dem Veranstalter

Als wir uns mit dem Veranstalter zusammensetzten, wurde schnell klar, dass unsere Präsentation entweder nicht gelesen oder nicht ernst genommen worden war: Die Anwesenden taten so, als hätten sie die von ihnen selbst geforderte Präsentation nie gesehen, und das Gespräch wurde schnell chaotisch und inkohärent. Anstelle konkreter Regelverstöße sahen wir uns mit einer Mischung aus vagen Zweifeln an der Größe und Leistung unseres Autos, Verweisen auf vergangene Vorfälle mit völlig anderen Autos und der Botschaft konfrontiert, dass ähnliche „langsame” Autos unter Bestandsschutz weiterfahren könnten, während unser neues, konformes Projekt zurückgehalten werden sollte.

Warum wir unter diesen Bedingungen keine Verpflichtung eingehen können

Die richtige Vorbereitung auf ein 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist nicht etwas, das man ein paar Wochen vor dem Start entscheiden kann. Es erfordert die Bereitstellung eines hohen fünfstelligen Budgets viele Monate im Voraus für Motorarbeiten, Zuverlässigkeitsverbesserungen, Reifen, Startgebühren, Tests, Logistik und die Menschen, die benötigt werden, um das Auto rund um die Uhr zu betreiben. Für ein kleines Team wie das unsere kommt dieses Geld nicht aus dem Budget eines Herstellers, sondern aus privaten Ersparnissen, begrenzten Sponsoring-Geldern und einer Community, die darauf vertraut, dass wir verantwortungsvolle Entscheidungen treffen.

Neben den Finanzen gibt es auch noch die Frage der Zeit und der Kapazitäten. RauhRacing basiert auf Vollzeitjobs, einer Werkstatt, die mit anderen Projekten geteilt werden muss, und Freiwilligen, die ihre Abende und Wochenenden opfern. Die mentale Belastung durch die Koordination eines solchen Programms ist schon hoch, wenn die Rahmenbedingungen stabil sind. Die Möglichkeit, dass nach all dem die Teilnahme aufgrund willkürlicher Faktoren doch noch verweigert werden könnte, verändert die Kalkulation komplett.

Motorsport ist immer mit Risiken verbunden. Teile können ausfallen, das Wetter kann sich ändern, die Strategie kann fehlschlagen und man kann durch den Unfall eines anderen aus dem Rennen geworfen werden. Das sind Risiken, die wir akzeptieren. Was wir nicht akzeptieren können, ist ein Szenario, in dem wir Zehntausende von Euro, monatelange Arbeit und unsere eigene Gesundheit in ein Projekt investieren, bei dem der entscheidende Faktor nicht mehr unsere Vorbereitung ist, sondern informelle, sich verändernde Bedingungen, die wir nicht beeinflussen oder gar vollständig verstehen können. Das ist keine mutige Underdog-Geschichte, sondern ein Glücksspiel mit Folgen, die weit über ein Rennwochenende hinausgehen.

Warum Grassroots-Teams verschwinden

Vor dem Hintergrund der Herausforderungen, denen der Motorsport bereits gegenübersteht, beschleunigt eine selektive und undurchsichtige Entscheidungsfindung gegenüber den verbleibenden Grassroots-Teilnehmern eine Entwicklung, die viele Menschen bereits spüren: das langsame Verschwinden breit aufgestellter, vielfältiger Starterfelder. In vielen Serien besteht das Starterfeld neben Werks- oder werksunterstützten Programmen zum Großteil aus sehr wohlhabenden Teilnehmern, für die der Rennsport in erster Linie ein teures Hobby ist. Zwischen diesen beiden Polen gibt es nur noch eine Handvoll echter Privatteams.

Diese wenigen Teams werden oft als Beweis dafür angeführt, dass „jeder willkommen ist“ und dass das Starterfeld nach wie vor vielfältig ist – die kleinen Helden im Hintergrund der großen Show. In Wirklichkeit wird dieses Bild immer schwerer aufrechtzuerhalten. Abgesehen von einer kleinen Anzahl privater Teams, die zur Untermauerung dieser Erzählung herangezogen werden, ist von dem breiten Motorsport an der Basis, auf den im Marketing rund um das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring noch immer verwiesen wird, nicht mehr viel übrig. Dies wird selten öffentlich angesprochen, und für die sehr kleinen Teams, die davon betroffen sind, ist es riskant, sich zu äußern, da es nur wenige große Veranstalter und Events gibt, bei denen sie antreten können.

Für uns sieht die Rechnung anders aus. Unser Projekt basiert seit jeher auf Transparenz und einer anderen Art, die Geschichte zu erzählen. Das versetzt uns in die Lage, diese Themen offen anzusprechen, auch wenn dies Konsequenzen hat. Wenn Teams, die immer noch versuchen, mit unkonventionellen Autos und realistischen privaten Budgets anzutreten, nie etwas sagen, wird der Raum für Projekte wie dieses einfach stillschweigend verschwinden.

Wie selektive Standards die Startaufstellung beeinflussen

Wir verstehen, dass kein Veranstalter verpflichtet ist, jedes Auto oder jede Anmeldung zu akzeptieren. Die Größe der Startaufstellung, Sicherheit, Logistik und kommerzielle Interessen müssen berücksichtigt werden. Unsere Sorge ist nicht, dass es Standards gibt, sondern dass sie zunehmend auf eine Weise angewendet werden, die informell, selektiv und für die betroffenen Teams schwer verständlich ist.

In Gesprächen mit anderen kleinen und privaten Teams in den letzten Monaten haben wir sehr ähnliche Geschichten über sich ändernde Anforderungen, kurzfristige Änderungen und unklare Kommunikation rund um die Anmeldungen gehört. In einigen Fällen berichten Teams, dass sie mit Annahmen über ihre Autos oder deren Leistung konfrontiert werden, die im Widerspruch zu den technischen Unterlagen stehen, oder dass sie an neue Bedingungen gebunden werden, während andere ihre Position in der Startaufstellung aufgrund von Bestandsschutz behalten. Wenn das öffentliche Image von Offenheit und Vielfalt geprägt ist, aber in der Realität bestimmte Fahrzeugtypen und Teams stillschweigend ausgeschlossen werden, führt dies dazu, dass das Fahrerlager mit der Zeit immer kleiner und weniger vielfältig wird. Wir glauben nicht, dass dies langfristig im Interesse der 24 Stunden von Nürburgring oder des Motorsports insgesamt ist.

Wie das Projekt 2026 weitergeht

Die Nichtteilnahme am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring unter den aktuellen Bedingungen bedeutet nicht, dass RauhRacing sich aus dem Rennsport zurückzieht, und es ist definitiv nicht das Ende des Twingo. Das Auto existiert, das Team existiert, und die Community rund um dieses Projekt ist stärker denn je. Im Jahr 2026 werden wir all das in Meisterschaften und Veranstaltungen einbringen, deren Rahmenbedingungen klar und konsistent sind. Wir stehen bereits in Kontakt mit mehreren Langstrecken-Serien, die offen für den Einsatz des Autos sind.

Sollte der Veranstalter des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring in Zukunft zu einem vorhersehbaren und transparenten Rahmen zurückkehren, sind wir bereit, wieder an den Verhandlungstisch zu kommen.

Bis dahin wird RauhRacing das tun, was es von Anfang an getan hat: den Rennsport ernst nehmen, Sicherheit und Vorschriften ernst nehmen und seine Community ernst nehmen. Was wir nicht tun werden, ist, eine 24-Stunden-Bewerbung wie einen Lottoschein zu behandeln.