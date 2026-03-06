Walkenhorst Motorsport mit bärenstarken Aston Martin-Aufgebot

Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer.
Weiterlesen
Werbung
Walkenhorst Motorsport wird auch in diesem Jahr beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring und in der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) antreten. «Die Nordschleife bleibt unsere motorsportliche Heimat! Hier hat alles begonnen, ehe wir uns in internationale Serien begeben haben», so Teamgründer Henry Walkenhorst. Mit zwei Aston Martin Vantage GT3 Evo wird das Team in diesem Jahr in der Grünen Hölle starten.
Werbung
Werbung
Das Topfahrzeug wird dabei von drei Aston Martin-Werksfahrern gesteuert. Mattia Drudi aus Italien, der Norweger Christian Krognes sowie Nicki Thiim aus Dänemark, der 2013 das 24h-Rennen auf dem Nürburgring gewinnen konnte, werden den Aston Martin Vantage GT3 mit der Startnummer #34 steuern. Die drei Piloten starteten bereits 2025 für das Walkenhorst-Team und kämpften um den Gesamtsieg, ehe ein technischer Defekt am Sonntagmorgen für das vorzeitige Aus sorgte. Zur Vorbereitung auf den Langstreckenklassiker im Mai werden sie beim ersten NLS-Lauf und den ADAC 24h Qualifiers antreten. Der zweite Aston Martin Vantage GT3 wird in der Pro-Am-Klasse starten. Felipe Fernandez Laser, der 2023 am Steuer des Frikadelli Racing Ferrari einen vielumjubelten Gesamtsieg beim 24h-Rennen einfahren konnte, Dennis Fetzer und Mateo Villagomez werden beim Langstreckenhighlight in der Eifel das Fahrzeug steuern. Nach dem 24h-Rennen kommt es dabei planmäßig zu einem Fahrerwechsel, da Christian Krognes die Position von Laser übernehmen wird. Das Fahrzeug wird die komplette Saison – mit Ausnahme vom dritten NLS-Lauf, den Walkenhorst Motorsport aufgrund einer Terminüberschneidung mit der GT World Challenge Europe nicht bestreiten kann – absolvieren.
Ein weiteres Augenmerk von Walkenhorst Motorsport liegt dabei auf der umfassenden Partnerschaft des Teams mit dem italienischen Reifenhersteller Pirelli. Der Aston Martin-Rennstall aus Melle ist eines der Entwicklungsteams des Reifenherstellers auf der Nordschleife. Im vergangenen Jahr hat diese Referenzpartnerschaft mit zwei Klassensiegen und einer Pole-Position erfolgreich begonnen.
Werbung
Werbung
«Wir blicken stolz auf unser diesjähriges Aufgebot beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Bereits seit der Teamgründung ist es ein Ziel von uns, dass wir einmal den Gesamtsieg einfahren wollen. Mit Christian, Mattia und Nicki haben wir drei sehr schnelle Fahrer in unserem Aufgebot, die bereits im letzten Jahr ihr Potential unter Beweis stellen konnten. Auch unser Pro-Am-Trio wird von drei schnellen Fahrern gebildet, so dass wir zuversichtlich sind, dass wir um ein starkes Ergebnis in der Klasse kämpfen können», erklärt Teamchef Jörg Breuer.
Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer.
Weiterlesen
Für einen Kunden wird Walkenhorst Motorsport zudem in ausgewählten Rennen mit einem der neuen BMW M2 Racing in der entsprechenden Cup-Klasse antreten. Zudem wird das Team erneut mit dem Hyundai i30N in der VT2-Klasse das Permit-Programm fortsetzen, welches bereits Fahrer wie ehemalige Formel 1-Pilot und DTM-Rennsieger Jack Aitken, 24h Le Mans-Klassensieger Fabio Scherer und Ford-Werksfahrer Seb Priaulx mit dem Team absolviert haben.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach