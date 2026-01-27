Perfektion auf vier Rädern: Erlebe die Kraft der Sieben von CUPRA

Sieben Jahre CUPRA, sieben Modelle, sieben Events: Die Zahl Sieben steht für Vollkommenheit. Bei CUPRA ist sie Symbol für eine Modellpalette, die für Stärke, Leidenschaft, Inspiration, Kühnheit, Vision, Eleganz und Freiheit steht. Ob kraftvoller SUV, elektrischer Sportwagen oder Hybridlösung – jedes Modell verkörpert eine dieser Eigenschaften. Die Antriebsformen reichen vom Verbrenner über Mild- und Plug-in-Hybride bis zum vollelektrischen Fahrzeug mit bis zu 593 Kilometer rein elektrischer Reichweite.