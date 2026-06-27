ADAC GT Masters-Pilot Colin Jamie Bönighausen erleidet Oberschenkelbruch

Schock für den ADAC GT Masters-Piloten Colin Jamie Bönighauen. Der razoon – more than racing-Pilot aus Isernhagen zog sich kurz nach der Veranstaltung auf dem Lausitzring bei einem Arbeitsunfall einen Oberschenkelbruch zu. Beim Saisonauftakt auf dem Red Bull Ring konnte der Niedersachse einen Lauf für sich entscheiden.

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«Leider ist mir Anfang dieser Woche auf der Arbeit ein Malheur passiert. Der rechte Oberschenkel ist gebrochen. Es ist ein glatter Bruch», so der Pilot aus Isernhagen auf Social Media.

Am nächsten ADAC GT Masters-Rennwochenende auf dem Nürburgring wird Bönighausen nicht an den Start gehen. Sein Ziel ist es, dass er im September auf dem Salzburgring in den Porsche zurückkehren will.

Wer im Juli mit Leo Pichler im razoon – more than racing Porsche 911 GT3 R auf dem Nürburgring starten wird, gibt das Team zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

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