ADAC GT Masters-Team weltbestes BMW-Kundenteam

Bei der BMW M Night of Trophies ehrte BMW M Motorsport die erfolgreichsten Kundenteams und -Fahrer der Saison 2025. Nachdem FK Performance Motorsport im Vorjahr als zweitbestes weltweites Team und beste europäische Mannschaft gekürt wurde, räumte das Team von Fabian Finck und Martin Kaemena komplett ab.

Werbung

Werbung

Nach einer erfolgreichen Saison 2025 ehrte der Hersteller aus München die norddeutsche Mannschaft als weltbestes BMW M Motorsport-Kundenteam. Ein großer Erfolg für den Rennstall aus Bremen, welcher die harte Arbeit aller Teammitglieder unterstreicht.

Auch in der Fahrerwertung hatten Piloten von FK Performance Motorsport einen Grund zum Jubeln. Berkay Besler und Gabriele Piana, die für das Team in der ADAC GT4 Germany antraten, belegten in der Fahrerwertung der BMW M Sports Trophy den zweiten Rang.

«Es ist jedes Jahr aufs Neue eine große Herausforderung, sich dem Wettbewerb unter so vielen großartigen Teams innerhalb der Sports Trophy zu stellen. Wir können nur immer wieder unser Bestes geben, und dieses Jahr hat es glücklicherweise zu Platz eins gereicht. Darauf sind wir sehr stolz. Wir hatten insgesamt eine super Saison mit einer tollen Mannschaftsleistung. Hier und da hat uns am Ende ein wenig das Glück gefehlt, und wir haben unsere Meisterschaftsziele nicht ganz erreicht. Aber wir greifen in der kommenden Saison wieder an», so Fabian Finck und Martin Kaemena.

Werbung

Werbung

In der Saison 2025 gewann FK Performance Motorsports erstmals den Titel in der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie. Ranko Mijatovic und Nick Wüstenhagen sorgten für den ersten Titelgewinn des BMW M4 GT4 in der populären Meisterschaft. Beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring feierte das Team, bei einem Entwicklungseinsatz des neuen BMW M2 Racing, den Klassensieg in der SP3T-Klasse.

Thema der Woche Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025 Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder. Thomas Kuttruf Weiterlesen