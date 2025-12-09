Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Sportwagen

  4. /

  5. ADAC GT Masters

  6. /

  7. News

Werbung

ADAC GT Masters-Team weltbestes BMW-Kundenteam

FK Performance Motorsport wurde als weltbestes BMW-Kundenteam auszeichnet. Der Rennstall aus Bremen trat 2025 erfolgreich im ADAC GT Masters, der ADAC GT4 Germany und auf der Nordschleife an.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

FK Performance Motorsport wurde als weltbestes BMW-Kundenteam ausgezeichnet
FK Performance Motorsport wurde als weltbestes BMW-Kundenteam ausgezeichnet
Foto: FK Performance Motorsport//Axel Weichert
FK Performance Motorsport wurde als weltbestes BMW-Kundenteam ausgezeichnet
© FK Performance Motorsport//Axel Weichert

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bei der BMW M Night of Trophies ehrte BMW M Motorsport die erfolgreichsten Kundenteams und -Fahrer der Saison 2025. Nachdem FK Performance Motorsport im Vorjahr als zweitbestes weltweites Team und beste europäische Mannschaft gekürt wurde, räumte das Team von Fabian Finck und Martin Kaemena komplett ab.

Werbung

Werbung

Nach einer erfolgreichen Saison 2025 ehrte der Hersteller aus München die norddeutsche Mannschaft als weltbestes BMW M Motorsport-Kundenteam. Ein großer Erfolg für den Rennstall aus Bremen, welcher die harte Arbeit aller Teammitglieder unterstreicht.

Auch in der Fahrerwertung hatten Piloten von FK Performance Motorsport einen Grund zum Jubeln. Berkay Besler und Gabriele Piana, die für das Team in der ADAC GT4 Germany antraten, belegten in der Fahrerwertung der BMW M Sports Trophy den zweiten Rang.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Es ist jedes Jahr aufs Neue eine große Herausforderung, sich dem Wettbewerb unter so vielen großartigen Teams innerhalb der Sports Trophy zu stellen. Wir können nur immer wieder unser Bestes geben, und dieses Jahr hat es glücklicherweise zu Platz eins gereicht. Darauf sind wir sehr stolz. Wir hatten insgesamt eine super Saison mit einer tollen Mannschaftsleistung. Hier und da hat uns am Ende ein wenig das Glück gefehlt, und wir haben unsere Meisterschaftsziele nicht ganz erreicht. Aber wir greifen in der kommenden Saison wieder an», so Fabian Finck und Martin Kaemena.

Werbung

Werbung

In der Saison 2025 gewann FK Performance Motorsports erstmals den Titel in der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie. Ranko Mijatovic und Nick Wüstenhagen sorgten für den ersten Titelgewinn des BMW M4 GT4 in der populären Meisterschaft. Beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring feierte das Team, bei einem Entwicklungseinsatz des neuen BMW M2 Racing, den Klassensieg in der SP3T-Klasse.

Auch in Sprintrennen konnte FK Performance Motorsport überzeugen. Tim Zimmermann und Leyton Fourie konnten in einem BMW M4 GT3 Evo zwei Rennen im ADAC GT Masters gewinnen und wurden Vizemeister in der traditionsreichen GT3-Serie des ADAC. Auch in der ADAC GT4 Germany war das Team bis zum Saisonfinale im Titelkampf – Berkay Besler und Gabriele Piana belegten nach zwei Saisonsiegen den dritten Tabellenrang.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Placeholder - Racer

Finn Wiebelhaus

Haupt Racing Team

212

1

Placeholder - Racer

Salman Owega

Haupt Racing Team

212

2

Placeholder - Racer

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

165

2

Placeholder - Racer

Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

165

3

Placeholder - Racer

Simon Birch

Razoon - more than racing

155

3

Placeholder - Racer

Leo Pichler

Razoon - more than racing

155

4

Placeholder - Racer

Denis Bulatov

Scherer Sport PHX

144

4

Placeholder - Racer

Nico Hantke

Scherer Sport PHX

144

5

Placeholder - Racer

Juliano Holzem

Schubert Motorsport

143

5

Placeholder - Racer

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

143

Events

Alle ADAC GT Masters Events

  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    12. - 14.09.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Hockenheim

    Hockenheimring, Germany
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    12. - 14.09.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Hockenheim

    Hockenheimring, Germany
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

Sportwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien