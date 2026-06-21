Audi auf Pole-Position auf dem Lausitzring durch HGL Racing

Pole-Position für HGL Racing für das zweite ADAC GT Masters-Rennen auf dem Lausitzring. Simon Connor Primm sicherte sich im Audi R8 LMS GT3, der von Seyffarth Motorsport eingesetzt wird, die Pole-Position. In 1:20.476 Minuten umrundete er den Kurs.

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Rang zwei sicherte sich Leyton Fourie im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3. Dem Südafrikaner fehlten 0,059 Sekunden auf die Bestzeit.

Finn Zulauf komplettiert im Lamborghini der Engstler-Mannschaft die Top-3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Lausitzring Qualifying 2 (Top 10):

Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3 Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Colin Bönighauen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Storm Gjerdrum/Fabio Rauer – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Max Reis/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 Joseph Ellerine/Alain Valente – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

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