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Audi eröffnet ADAC GT Masters-Wochenende am Nürburgring mit Bestzeit

Audi-Pilot Simon Connor Primm fuhr die Bestzeit am ersten Trainingstag des ADAC GT Masters am Nürburgring. Am Wochenende folgen zwei einstündige Sprintrennen für die GT3-Piloten.

ADAC GT Masters

Audi-Bestzeit am Nürburgring
Audi-Bestzeit am Nürburgring
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Audi-Bestzeit am Nürburgring
© ADAC//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Simon Connor Primm (21/Großschirma/HGL Racing) hat sich die Tagesbestzeit des ADAC GT Masters am Freitag auf dem Nürburgring gesichert. Der Pilot im Audi R8 LMS GT3 Evo 2 fuhr seine schnellste Runde von 1:25.981 Minuten in der Vormittagssession. „Wir hatten heute nur ein kleines Problem, das wir innerhalb von ein paar Minuten beheben konnten. Ansonsten war es ein reibungsloser Tag. Wir haben getestet, was wir uns vorgenommen hatten“, so Primm. „Ich habe zuhause nochmal extra trainiert und mich intensiver auf die Hitze vorbereitet, wobei die Temperaturen hier aktuell noch sehr entspannt sind. Wir hoffen natürlich, an das Lausitzring-Wochenende anzuknüpfen und wieder die Pole-Position zu erzielen und im besten Fall das Rennen zu gewinnen.“

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Bei strahlendem Sonnenschein und 26 Grad setzte sich Felix Hirsiger (28/CHE) auf die zweite Position. Dem Piloten vom Liqui Moly Team Engstler Motorsport fehlten in seinem Lamborghini nur 17 Tausendstelsekunden auf die Bestzeit. Der Tabellenzweite des ADAC GT Masters war der einzige Fahrer in den Top-5, der seine schnellste Runde in der Nachmittagssession gesetzt hatte. Am Freitag gelang es nur Primm und Hirsiger die 1:26er-Marke zu knacken. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Tag. Die zweite Session war super, wir haben uns aufs Qualifying vorbereitet. Das Gefühl war da, das Auto war da, obwohl die hohen Temperaturen sicher nicht hilfreich für schnelle Zeiten waren“, erklärte Hirsiger. „Finn hat im Longrun ebenfalls gezeigt, dass wir stabil dabei sein und die Meisterschaftsführung zurückerobern können. Ich denke, das ist möglich, weil wir mental stark sind. Das ist immer der Trumpf, wenn es in den Meisterschaftskampf geht.“

Die Top-3 komplettierte Leo Pichler (24/AUT/Razoon - more than Racing). Er teilt sich dieses Wochenende seinen Porsche 911 GT3 R mit Rookie Alexander Tauscher (23/Mitterfels). Im schnellsten Run lag Pichler 0,142 Sekunden hinter der Spitze. Rang vier erzielte Leyton Fourie (20/ZAF/FK Performance Motorsport). In seinem BMW M4 GT3 Evo war der Tabellenführer 0,237 Sekunden langsamer als Primm. Baudouin Detout (25/FRA/Comtoyou Racing) fuhr auf Rang fünf der Tageswertung. Im Aston Martin Vantage GT3 fehlten ihm 0,446 Sekunden zur Bestzeit.

Im Artikel erwähnt

Das erste Qualifying des Wochenendes findet am Samstagmorgen um 09:20 Uhr statt und wird live auf youtube.com/ADACMotorsports übertragen. Das Sprint-Rennen über 60 Minuten gibt es ab 13:45 Uhr in voller Länge auf Joyn, ServusTV On und auf Youtube.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Felix Hirsiger / Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

Felix Hirsiger

/

Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

63

15

1:25,998

02

Sandro Holzem / Juliano Holzem

Schubert Motorsport

Sandro Holzem

/

Juliano Holzem

Schubert Motorsport

56

23

+0,636

03

Max Reis / Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

Max Reis

/

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

1

24

+0,755

04

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

23

+1,221

05

Tim Zimmermann / Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

Tim Zimmermann

/

Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

11

29

+1,231

06

JayMo Härtling / Enrico Förderer

SR Motorsport by Schnitzelalm

JayMo Härtling

/

Enrico Förderer

SR Motorsport by Schnitzelalm

21

26

+1,288

07

Nico Hantke / Felice Jelmini

PROsport Racing

Nico Hantke

/

Felice Jelmini

PROsport Racing

26

18

+1,419

08

John Paul Southern Jr. / Jonas Karklys

Liqui Moly Team Engstler

John Paul Southern Jr.

/

Jonas Karklys

Liqui Moly Team Engstler

163

25

+1,537

09

Baudouin Detout / Jamie Day

Comtoyou Racing

Baudouin Detout

/

Jamie Day

Comtoyou Racing

39

30

+1,549

10

Gottfried Grasser / Gerhard Tweraser

GRT Grasser Racing Team

Gottfried Grasser

/

Gerhard Tweraser

GRT Grasser Racing Team

22

24

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