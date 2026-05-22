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BMW-Bestzeit auch im zweiten Training des ADAC GT Masters in Zandvoort

BMW bestimmt auch das zweite ADAC GT Masters-Training in Zandvoort. Der ehemalige DTM-Pilot Sandro Holzem fuhr im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Bestzeit.

ADAC GT Masters

Schubert Motorsport mit der Bestzeit im zweiten Training
Schubert Motorsport mit der Bestzeit im zweiten Training
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Schubert Motorsport mit der Bestzeit im zweiten Training
© DTM//Gruppe C Photography

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Das zweite ADAC GT Masters-Training in Zandvoort endet mit einer BMW-Bestzeit. Sandro Holzem fuhr im BMW M4 GT3 von Schubert Motorsport die schnellste Zeit. Der ehemalige DTM-Pilot umrundete den Kurs in 1:35.689 Minuten.

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Die zweitschnellste Rundenzeit fuhr Jamie Day im Comtoyou Racing Aston Martin. 0,283 Sekunden fehlten dem in Dubai lebenden Briten auf die Bestzeit.

Kiano Blum komplettiert im Haupt Racing Team Ford Mustang die Top 3-Positionen.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Training 2 (Top 10):

  1. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  2. Jamie Day/Baudouin Detout - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  3. Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  4. Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  5. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  6. Joseph Ellerine/Jan Duran – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  7. Alexey Nesov/Alex Malykhin – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R

  8. Fabio Rauer/Strom Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  9. Emil Gjerdrum/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  10. Massimiliano Cuccarese/Alain Valente - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

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1

Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

45

1

Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

45

2

Kiano Blum

Haupt Racing Team

31

2

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

31

3

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

31

3

Pavel Lefterov

Razoon - more than racing

31

4

Leo Pichler

Razoon - more than racing

28

4

Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

28

5

Max Cuccarese

Haupt Racing Team

23

5

Alain Valente

Haupt Racing Team

23

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