BMW-Bestzeit auch im zweiten Training des ADAC GT Masters in Zandvoort

Das zweite ADAC GT Masters-Training in Zandvoort endet mit einer BMW-Bestzeit. Sandro Holzem fuhr im BMW M4 GT3 von Schubert Motorsport die schnellste Zeit. Der ehemalige DTM-Pilot umrundete den Kurs in 1:35.689 Minuten.

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Die zweitschnellste Rundenzeit fuhr Jamie Day im Comtoyou Racing Aston Martin. 0,283 Sekunden fehlten dem in Dubai lebenden Briten auf die Bestzeit.

Kiano Blum komplettiert im Haupt Racing Team Ford Mustang die Top 3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Training 2 (Top 10):

Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 Jamie Day/Baudouin Detout - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3 Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Joseph Ellerine/Jan Duran – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Alexey Nesov/Alex Malykhin – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R Fabio Rauer/Strom Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Emil Gjerdrum/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Massimiliano Cuccarese/Alain Valente - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

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