BMW-Bestzeit auch im zweiten Training des ADAC GT Masters in Zandvoort

ADAC GT Masters
BMW-Bestzeit im ersten ADAC GT Masters-Training in Zandvoort
BMW bestimmt auch das zweite ADAC GT Masters-Training in Zandvoort. Der ehemalige DTM-Pilot Sandro Holzem fuhr im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Bestzeit.
Das zweite ADAC GT Masters-Training in Zandvoort endet mit einer BMW-Bestzeit. Sandro Holzem fuhr im BMW M4 GT3 von Schubert Motorsport die schnellste Zeit. Der ehemalige DTM-Pilot umrundete den Kurs in 1:35.689 Minuten.
Die zweitschnellste Rundenzeit fuhr Jamie Day im Comtoyou Racing Aston Martin. 0,283 Sekunden fehlten dem in Dubai lebenden Briten auf die Bestzeit.
Kiano Blum komplettiert im Haupt Racing Team Ford Mustang die Top 3-Positionen.
Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
Jamie Day/Baudouin Detout - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
Joseph Ellerine/Jan Duran – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
Alexey Nesov/Alex Malykhin – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R
Fabio Rauer/Strom Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
Emil Gjerdrum/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Massimiliano Cuccarese/Alain Valente - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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