BMW-Bestzeit im ersten ADAC GT Masters-Training in Zandvoort

BMW-Bestzeit im ersten Training des ADAC GT Masters in Zandvoort. Routinier Tim Zimmermann fuhr im BMW M4 GT3 von FK Performance Motorsport mit einer Rundenzeit von 1:36.092 Minuten die Bestzeit. Der BMW-Rennstall aus Bremen gewann im Vorjahr ein Rennen in Zandvoort und ist nach einem schwierigen Saisonauftakt auf dem Red Bull Ring auf Wiedergutmachung aus.

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Rang zwei belegte Gaststarter Alexey Nesov im Porsche 911 GT3 R von Pure Rxcing. 0,044 Sekunden fehlten Nesov auf die Bestzeit von Zimmermann.

Niklas Kalus komplettiert im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Training 1 (Top 10)

Tim Zimmermann/Leyton Fourie - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3 Alexey Nesov/Alex Malykhin - Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R Niklas Kalus/Kiano Blum - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Colin Bönighausen/Leo Pichler - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R Mark Kastelic/Pavel Lefterov - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R Sandro Holzem/Juliano Holzem - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3 Fabio Rauer/Strom Gjerdrum - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3 Joseph Ellerine/Jan Duran - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3 Finn Zulauf/Felix Hirsiger - LIQUI MOLY Team Engstler - Lamborghini Huracán GT3 Emil Gjerdrum/Max Reis - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

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Direkt im Anschluss an das erste Training fand das Trophy-Training statt, in dem Nachwuchs- und Gentlemanfahrer startberechtigt sind. Sandro Holzem fuhr hier im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Bestzeit vor Colin Bönighausen und Leyton Fourie.