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BMW-Bestzeit im ersten ADAC GT Masters-Training in Zandvoort

Tim Zimmermann fuhr im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3 die Bestzeit im ersten ADAC GT Masters-Training in Zandvoort. Das Team aus Bremen möchte nach einem schwierigen Saisonstart zurückschlagen.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

BMW-Bestzeit im ersten ADAC GT Masters-Training
BMW-Bestzeit im ersten ADAC GT Masters-Training
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
BMW-Bestzeit im ersten ADAC GT Masters-Training
© ADAC//Gruppe C Photography

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Im Artikel erwähnt

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BMW-Bestzeit im ersten Training des ADAC GT Masters in Zandvoort. Routinier Tim Zimmermann fuhr im BMW M4 GT3 von FK Performance Motorsport mit einer Rundenzeit von 1:36.092 Minuten die Bestzeit. Der BMW-Rennstall aus Bremen gewann im Vorjahr ein Rennen in Zandvoort und ist nach einem schwierigen Saisonauftakt auf dem Red Bull Ring auf Wiedergutmachung aus.

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Rang zwei belegte Gaststarter Alexey Nesov im Porsche 911 GT3 R von Pure Rxcing. 0,044 Sekunden fehlten Nesov auf die Bestzeit von Zimmermann.

Niklas Kalus komplettiert im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 die Top 3-Positionen.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Training 1 (Top 10)

  1. Tim Zimmermann/Leyton Fourie - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3

  2. Alexey Nesov/Alex Malykhin - Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R

  3. Niklas Kalus/Kiano Blum - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  4. Colin Bönighausen/Leo Pichler - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R

  5. Mark Kastelic/Pavel Lefterov - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R

  6. Sandro Holzem/Juliano Holzem - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  7. Fabio Rauer/Strom Gjerdrum - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3

  8. Joseph Ellerine/Jan Duran - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3

  9. Finn Zulauf/Felix Hirsiger - LIQUI MOLY Team Engstler - Lamborghini Huracán GT3

  10. Emil Gjerdrum/Max Reis - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

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Direkt im Anschluss an das erste Training fand das Trophy-Training statt, in dem Nachwuchs- und Gentlemanfahrer startberechtigt sind. Sandro Holzem fuhr hier im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Bestzeit vor Colin Bönighausen und Leyton Fourie.

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Felix Hirsiger

Engstler Motorsport

Liqui Moly Team Engstler

45

1

Finn Zulauf

Finn Zulauf

Engstler Motorsport

Liqui Moly Team Engstler

45

2

Placeholder - Racer

Kiano Blum

Placeholder

Haupt Racing Team

31

2

Niklas Kalus

Niklas Kalus

Placeholder

Haupt Racing Team

31

3

Placeholder

Mark Kastelic

Placeholder

Razoon - more than racing

31

3

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Pavel Lefterov

Placeholder

Razoon - more than racing

31

4

Leo Pichler

Leo Pichler

Placeholder

Razoon - more than racing

28

4

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Colin Jamie Bönighausen

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Razoon - more than racing

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