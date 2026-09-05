BMW-Sieg im spannenden ersten Lauf auf dem Salzburgring

Leyton Fourie und Tim Zimmermann gewinnen den ersten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Salzburgring. Bei schwierigsten Witterungsbedingungen fuhr das Duo zu seinem dritten Saisonsieg in der traditionsreichen GT3-Serie. Damit konnten die beiden BMW-Fahrer erneut die Meisterschaftsführung übernehmen.

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Emil Gjerdrum und Debütant Fabian Dybionka belegten den zweiten Rang. Nur 0,493 Minuten fehlten nach 80 Rennminuten.

Niklas Kalus und Kiano Blum komplettieren im zweiten Mustang vom Haupt Racing Team die Podestränge.

Bereits vor dem Rennstart wurde es dramatisch: Polesetter Finn Zulauf blieb auf dem Weg ins Grid liegen, da der Motor nur auf neun Zylindern lief. Für die Tabellenführer ein enormaler Rückschlag im Titelkampf. Nach rund 20-minütiger Reparatur kehrte das Auto auf die Strecke zurück, das Duo wurde auf Rang elf gewertet.

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In der Startrunde kam es zu mehreren Berührungen. Jamie Day erlitt dabei einen Reifenschaden und schleppte sich in langsamer Fahrt in die Box zurück, konnte das Rennen aber fortsetzen. Pavel Lefterov schied in der Box mit einem Aufhängungsschaden aus.

Nach rund zehn Minuten setzte erneut Regen auf dem Highspeedkurs im Nesselgraben ein, Niklas Kalus rutschte daraufhin in der ersten Schikane ins Kiesbett, konnte aber weiterfahren.

Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Rennen 1 (Top 10):