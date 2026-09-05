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BMW-Sieg im spannenden ersten Lauf auf dem Salzburgring

Spannender und dramatischer erster Lauf des ADAC GT MAsters auf dem Salzburgring. Leyton Fourie und Zimmermann gewinnen und übernehmen die Tabellenführung.

ADAC GT Masters

BMW-Sieg in Salzburg
BMW-Sieg in Salzburg
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
BMW-Sieg in Salzburg
© ADAC//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Leyton Fourie und Tim Zimmermann gewinnen den ersten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Salzburgring. Bei schwierigsten Witterungsbedingungen fuhr das Duo zu seinem dritten Saisonsieg in der traditionsreichen GT3-Serie. Damit konnten die beiden BMW-Fahrer erneut die Meisterschaftsführung übernehmen.

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Emil Gjerdrum und Debütant Fabian Dybionka belegten den zweiten Rang. Nur 0,493 Minuten fehlten nach 80 Rennminuten.

Niklas Kalus und Kiano Blum komplettieren im zweiten Mustang vom Haupt Racing Team die Podestränge.

Im Artikel erwähnt

Bereits vor dem Rennstart wurde es dramatisch: Polesetter Finn Zulauf blieb auf dem Weg ins Grid liegen, da der Motor nur auf neun Zylindern lief. Für die Tabellenführer ein enormaler Rückschlag im Titelkampf. Nach rund 20-minütiger Reparatur kehrte das Auto auf die Strecke zurück, das Duo wurde auf Rang elf gewertet.

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In der Startrunde kam es zu mehreren Berührungen. Jamie Day erlitt dabei einen Reifenschaden und schleppte sich in langsamer Fahrt in die Box zurück, konnte das Rennen aber fortsetzen. Pavel Lefterov schied in der Box mit einem Aufhängungsschaden aus.

TV-Programm

Nach rund zehn Minuten setzte erneut Regen auf dem Highspeedkurs im Nesselgraben ein, Niklas Kalus rutschte daraufhin in der ersten Schikane ins Kiesbett, konnte aber weiterfahren.

Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Rennen 1 (Top 10):

  1. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  2. Emil Gjerdrum/Fabian Dybionka – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  3. Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  4. Leo Pichler/Colin Bönighausen – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  5. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  6. Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

  7. Fabio Rauer/Storm Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  8. John Paul Southern Jr./Jonas Karklys – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  9. Tim Hütter/Ethan Brown – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  10. Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

58

1:22:03,607

1:18,215

02

Emil Christian Gjerdrum / Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

Emil Christian Gjerdrum

/

Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

1

58

+0,493

1:17,964

03

Niklas Kalus / Kiano Blum

Haupt Racing Team

Niklas Kalus

/

Kiano Blum

Haupt Racing Team

2

58

+2,104

1:18,072

04

Leo Pichler / Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

Leo Pichler

/

Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

41

58

+4,041

1:17,768

05

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

58

+13,434

1:17,898

06

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

58

+14,897

1:18,061

07

Storm Gjerdrum / Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

Storm Gjerdrum

/

Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

10

58

+21,682

1:18,452

08

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

163

58

+29,342

1:18,634

09

Tim Hütter / Ethan Yang Brown

Liqui Moly Team Engstler

Tim Hütter

/

Ethan Yang Brown

Liqui Moly Team Engstler

19

58

+1:16,880

1:18,509

10

Baudouin Detout / Jamie Day

Comtoyou Racing

Baudouin Detout

/

Jamie Day

Comtoyou Racing

39

57

+1 Runde

1:18,338

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    09.–11.10.2026
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