BMW-Team verhilft GT4-Talent zum Aufstieg ins ADAC GT Masters

Im Rahmen des Int. Shell ADAC Truck-Grand-Prix startet das ADAC GT Masters auf dem Nürburgring in die zweite Saisonhälfte. Das weltgrößte Trucksport-Event gilt als absoluter Publikumsliebling – letztes Jahr strömten mehr als 130.000 Zuschauer an den Nürburgring. FK Performance Motorsport wird mit drei BMW M4 GT3 Evo an den Start gehen.

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Tim Zimmermann und Leyton Fourie reisen nach zwei Siegen und insgesamt vier Podestplätzen am Stück als Tabellenführer in die Eifel. Die beiden Piloten möchten dabei ihre Serie fortsetzen und für FK Performance Motorsport ihre Tabellenführung ausbauen. Auch in der Teamwertung führt die BMW-Mannschaft derzeit. Die beiden Youngster Fabio Rauer und Strom Gjerdrum zeigten in der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison ebenfalls bereits überzeugende Leistungen und wollen ihre steile Lernkurve fortsetzen.

Am Nürburgring wird zudem der erst 19-jährige Däne Victor Nielsen im ADAC GT Masters debütieren. Nielsen tritt normalerweise mit dem Team aus Bremen in der ADAC GT4 Germany an und wird nun an der Seite von Joseph Ellerine im ADAC GT Masters starten. In der GT4-Wertung belegt Nielsen derzeit den zwölften Platz.

«Ich freue mich schon riesig auf das kommende Wochenende. Es ist eine große Freude, dass mir FK Performance Motorsport diese Gelegenheit geboten hat. Ich fahre zum ersten Mal ein GT3-Auto und freue mich sehr darauf, das Fahrzeug kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu bekommen. Was meine Ziele angeht, habe ich keine großen Erwartungen. Ich möchte einfach nur die Erfahrung genießen, so viel wie möglich lernen und sehen, wie sich das Wochenende entwickelt», freut sich Nielsen auf das Rennwochenende in der Eifel.

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Victor Nielsen debütiert im ADAC GT Masters Foto: FK Performance Motorsport//Axel Weichert Victor Nielsen debütiert im ADAC GT Masters © FK Performance Motorsport//Axel Weichert

Im Rahmen des Truck-Grand-Prix wird das ADAC GT Masters zwei einstündige Rennen mit Fahrerwechsel absolvieren. Die beiden Rennen starten Samstag 13:45 Uhr sowie Sonntag 14:15 Uhr. Beide Rennen sind Live im offiziellen YouTube-Livestream sowie auf Joyn verfolgbar. Zudem wird Sport1 das zweite Rennen Live im deutschen Free-TV übertragen und zuvor die Highlights vom ersten Wertungslauf ausstrahlen.