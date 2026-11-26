Bremotion stellt die Weichen für die Motorsportsaison 2027: Das Frankfurter Rennteam steigt in das ADAC GT Masters ein und kehrt damit in den internationalen GT-Rennsport zurück. Zum Einsatz kommt ein Mercedes-AMG GT3 mit der traditionellen Startnummer 99. Eine besondere Attraktivität erhält das Engagement durch die enge Anbindung an die DTM: Fünf der sechs Rennwochenenden werden im Rahmen von Deutschlands populärster Rennserie ausgetragen.

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Nach erfolgreichen Jahren im Tourenwagen- und NASCAR-Rennsport erweitert Bremotion damit seine Motorsportaktivitäten. Neben der sportlichen Herausforderung eröffnet das ADAC GT Masters neue Perspektiven hinsichtlich medialer Reichweite und Partneraktivierung.

Für Bremotion bedeutet der Einstieg eine Rückkehr in ein vertrautes Umfeld. Das 2014 von Patrick Brenndörfer gegründete Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Motorsport. Der ehemalige Rennfahrer erzielte selbst Klassensiege bei den ADAC 24h Nürburgring sowie in der Nürburgring Langstrecken-Serie und konzentriert sich heute auf seine Aufgaben als Teamchef und Geschäftsführer.

Bereits in der Vergangenheit war Bremotion mit einem Mercedes-AMG GT4 aktiv und sammelte unter anderem in der ADAC GT4 Germany 2019 und der DTM Trophy 2020 wertvolle Erfahrungen und sportliche Erfolge.

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Seit 2023 engagiert sich Bremotion erfolgreich in der NASCAR Euro Series und schrieb bereits in seiner Debütsaison Motorsportgeschichte: Als erstes deutsches Team feierte Bremotion einen Gesamtsieg in der europäischen NASCAR-Meisterschaft. Weitere Rennsiege, Pole-Positions und Podiumsplatzierungen folgten.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

«Der Einstieg in das ADAC GT Masters ist für uns ein bedeutender Schritt und zugleich eine Rückkehr zu unseren Wurzeln», erklärt Patrick Brenndörfer, Teamchef und Geschäftsführer von Bremotion. «In der NASCAR Euro Series haben wir bewiesen, dass wir als unabhängiges Team konkurrenzfähig sind. Daran wollen wir nun im GT3-Sport anknüpfen.»

Teamchef Patrick Brenndörfer (links) im Interview Foto: Alexander Trienitz Teamchef Patrick Brenndörfer (links) im Interview © Alexander Trienitz

Mit dem Engagement von Bremotion kehrt der Mercedes-AMG GT3 nach einem Jahr Pause Vollzeit ins ADAC GT Masters zurück und bereichert die Markenvielfalt der Meisterschaft.

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Mit 34 Rennsiegen und ebenso vielen Pole-Positions führt der Mercedes-AMG GT3 die ewige Bestenliste der Serie an. Seit seinem Debüt im Jahr 2016 gewannen drei unterschiedliche Fahrerduos mit dem Fahrzeug die Fahrermeisterschaft. Bremotion setzt damit auf eines der erfolgreichsten Fahrzeugkonzepte im internationalen GT3-Kundensport.

Ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung zugunsten des ADAC GT Masters ist die enge Verbindung zur DTM. Deutschlands populärste Rennserie bildet bei fünf der sechs Veranstaltungen den sportlichen und medialen Rahmen für die GT3-Meisterschaft.

Die DTM steht seit Jahrzehnten für hochklassigen Motorsport, renommierte Automobilhersteller, große Zuschauerresonanz und umfangreiche mediale Berichterstattung. Als Teil dieser Veranstaltungen profitiert das ADAC GT Masters von einem attraktiven Umfeld und bietet Teams und Partnern eine reichweitenstarke Plattform.

Zusätzliche mediale Präsenz verspricht die Zusammenarbeit mit dem neuen TV-Partner DF1. Der HD-Premiumsender wird die Rennen live im Fernsehen und im Stream übertragen sowie mit ergänzenden Formaten hinter die Kulissen der Meisterschaft blicken und insbesondere die Nachwuchstalente in den Fokus rücken.

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«Die DTM ist die bekannteste Rennserie Deutschlands und bietet eine enorme Strahlkraft», so Brenndörfer. «Dass wir mit dem ADAC GT Masters überwiegend auf dieser Bühne antreten, macht das Engagement sportlich wie wirtschaftlich besonders interessant.»

Der Einstieg von Bremotion erfolgt in einem besonderen Jahr: Die weltweit am längsten bestehende GT3-Rennserie feiert 2027 ihr 20-jähriges Jubiläum und unterstreicht ihre Bedeutung als Nachwuchsplattform auf dem Weg in den professionellen GT-Rennsport.

Im Rahmen des Förderprogramms «Road to DTM» bietet die Meisterschaft ambitionierten Nachwuchsfahrern eine Perspektive auf den Aufstieg in die DTM. Für die Jubiläumssaison hat der ADAC mit insgesamt 775.000 Euro in Sach- und Geldpreisen den höchsten Preisgeldtopf in der Geschichte der Serie angekündigt. Allein auf den Sieger der «Road to DTM»-Wertung wartet ein Förderpaket im Wert von 620.000 Euro.

Auch das sportliche Format wird 2027 stärker an die DTM angelehnt. Geplant sind ausschließlich einstündige Sprintrennen mit Fahrer- und Reifenwechseln, um Nachwuchstalente gezielt auf die Anforderungen der DTM vorzubereiten.

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Die technischen und organisatorischen Vorbereitungen für das neue Motorsportprogramm sind bereits angelaufen. Parallel arbeitet Bremotion an der Fahrerbesetzung und dem Aufbau eines Partnernetzwerks.

Mit ECO KART ist bereits ein erster Partner in die Entwicklung des GT3-Projekts eingebunden. Die Fahrer sowie weitere Partner werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.