Aston-Martin-Team Comtoyou Racing mit Debütsieg im ADAC GT Masters
Erstmals gewinnt Comtoyou Racing im ADAC GT Masters. Der Aston-Martin-Rennstall siegt im zweiten Lauf auf dem Nürburgring. Überlegener Triumph von Baudouin Detout und Jamie Day.
Baudouin Detout und Jamie Day feiern ihren Debütsieg im ADAC GT Masters. Im Aston Martin Vantage GT3 von Comtoyou Racing fahren die beiden Piloten von der Pole-Position zu einem überlegenen Rennsieg. Für das belgische Team ist es der erste Sieg im ADAC GT Masters.
Niklas Kalus und Kiano Blum fuhren im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 auf den zweiten Rang. 3,806 Sekunden fehlten am Rennende auf den siegreichen Aston Martin.
Enrico Förderer und Jay Mo Härtling komplettieren im Mercedes-AMG GT3 von SR Motorsport by Schnitzelalm die Podestränge.
Ergebnis ADAC GT Masters Nürburgring Rennen 2 (Top 10):
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Baudouin Detout/Jamie Day – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
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Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
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Enrico Förderer/Jay Mo Härtling – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3
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Leo Pichler/Alexander Tauscher – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
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Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
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Gottfried Grasser/Gerhard Tweraser – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3
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Emil Gjerdrum/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
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Storm Gjerdrum/Fabio Rauer - FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
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Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
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Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3
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