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Aston-Martin-Team Comtoyou Racing mit Debütsieg im ADAC GT Masters

Erstmals gewinnt Comtoyou Racing im ADAC GT Masters. Der Aston-Martin-Rennstall siegt im zweiten Lauf auf dem Nürburgring. Überlegener Triumph von Baudouin Detout und Jamie Day.

ADAC GT Masters

Debütsieg für Comtoyou Racing
Debütsieg für Comtoyou Racing
Foto: Axel Weichert
Debütsieg für Comtoyou Racing
© Axel Weichert

Im Artikel erwähnt

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Baudouin Detout und Jamie Day feiern ihren Debütsieg im ADAC GT Masters. Im Aston Martin Vantage GT3 von Comtoyou Racing fahren die beiden Piloten von der Pole-Position zu einem überlegenen Rennsieg. Für das belgische Team ist es der erste Sieg im ADAC GT Masters.

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Niklas Kalus und Kiano Blum fuhren im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 auf den zweiten Rang. 3,806 Sekunden fehlten am Rennende auf den siegreichen Aston Martin.

Enrico Förderer und Jay Mo Härtling komplettieren im Mercedes-AMG GT3 von SR Motorsport by Schnitzelalm die Podestränge.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Nürburgring Rennen 2 (Top 10):

  1. Baudouin Detout/Jamie Day – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  2. Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  3. Enrico Förderer/Jay Mo Härtling – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

  4. Leo Pichler/Alexander Tauscher – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  5. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  6. Gottfried Grasser/Gerhard Tweraser – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

  7. Emil Gjerdrum/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  8. Storm Gjerdrum/Fabio Rauer - FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  9. Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  10. Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

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  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Baudouin Detout / Jamie Day

Comtoyou Racing

Baudouin Detout

/

Jamie Day

Comtoyou Racing

39

39

1:01:38,899

1:27,129

02

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

39

+3,806

1:27,109

03

JayMo Härtling / Enrico Förderer

SR Motorsport by Schnitzelalm

JayMo Härtling

/

Enrico Förderer

SR Motorsport by Schnitzelalm

21

39

+4,755

1:27,357

04

Alexander Tauscher / Leo Pichler

Razoon - more than racing

Alexander Tauscher

/

Leo Pichler

Razoon - more than racing

41

39

+5,018

1:27,418

05

Tim Zimmermann / Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

Tim Zimmermann

/

Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

11

39

+10,783

1:27,627

06

Gottfried Grasser / Gerhard Tweraser

GRT Grasser Racing Team

Gottfried Grasser

/

Gerhard Tweraser

GRT Grasser Racing Team

22

39

+36,532

1:28,032

07

Max Reis / Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

Max Reis

/

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

1

39

+37,606

1:27,397

08

Storm Gjerdrum / Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

Storm Gjerdrum

/

Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

10

39

+38,029

1:27,791

09

Felix Hirsiger / Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

Felix Hirsiger

/

Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

63

39

+38,536

1:27,809

10

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

39

+40,753

1:27,555

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