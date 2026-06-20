Das Langstreckenrennen des ADAC GT Masters am Lausitzring im Stream

Das ADAC GT Masters wird auf dem Lausitzring das erste Endurance-Rennen der diesjährigen Saison austragen. Im 80-minütigen Rennen sind zwei Boxenstopps vorgeschrieben, bei dem die Fahrer gewechselt werden müssen und die Teams nachtanken. Bei einem Boxenhalt müssen zudem die Reifen gewechselt werden. Dies eröffnet neue taktische Möglichkeiten für die Teams in der traditionsreichen GT3-Serie des ADAC.

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Das Qualifying zum ersten Endurance-Rennen auf dem Lausitzring findet am Samstag um 8:25 Uhr statt und wird live auf dem YouTube-Kanal des ADAC und Joyn gestreamt. Das Rennen beginnt um 15:10 Uhr und wird noch zusätzlich von ServusTV On gezeigt.