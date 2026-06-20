Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Sportwagen

  4. /

  5. ADAC GT Masters

  6. /

  7. News

Werbung

Das Langstreckenrennen des ADAC GT Masters am Lausitzring im Stream

Das erste Endurance-Rennen des ADAC GT Masters in der Saison 2026. Die Trainings versprechen einen spannenden Renntag in der Lausitz. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr den ersten Renntag verfolgen könnt.

ADAC GT Masters

Action im ADAC GT Masters
Action im ADAC GT Masters
Foto: ADAC//Gruppe C Photography//Axel Weichert
Action im ADAC GT Masters
© ADAC//Gruppe C Photography//Axel Weichert

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Das ADAC GT Masters wird auf dem Lausitzring das erste Endurance-Rennen der diesjährigen Saison austragen. Im 80-minütigen Rennen sind zwei Boxenstopps vorgeschrieben, bei dem die Fahrer gewechselt werden müssen und die Teams nachtanken. Bei einem Boxenhalt müssen zudem die Reifen gewechselt werden. Dies eröffnet neue taktische Möglichkeiten für die Teams in der traditionsreichen GT3-Serie des ADAC.

Werbung

Werbung

Das Qualifying zum ersten Endurance-Rennen auf dem Lausitzring findet am Samstag um 8:25 Uhr statt und wird live auf dem YouTube-Kanal des ADAC und Joyn gestreamt. Das Rennen beginnt um 15:10 Uhr und wird noch zusätzlich von ServusTV On gezeigt.

Empfehlungen

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

28

1:21,518

02

Finn Zulauf / Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

Finn Zulauf

/

Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

63

31

+0,235

03

Fabio Rauer / Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

Fabio Rauer

/

Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

10

28

+0,416

04

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

27

+0,493

05

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

37

+0,507

06

Colin Jamie Bönighausen / Leo Pichler

Razoon - more than racing

Colin Jamie Bönighausen

/

Leo Pichler

Razoon - more than racing

41

38

+0,555

07

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

163

19

+0,580

08

Max Reis / Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

Max Reis

/

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

1

33

+0,615

09

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

36

+1,066

10

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

38

+1,138

Events

Alle ADAC GT Masters Events
  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Placeholder

    Live

    Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Salzburgring

    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Placeholder

    Live

    Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  4. Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Salzburgring

    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Sportwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM