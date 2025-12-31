Die ADAC GT Masters-Saison 2025 in spannenden Zahlen und Fakten

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
In der 19. Saison des ADAC GT Masters wurde bei sechs Events im Sprint- und Endurance-Format auf drei Strecken in Deutschland, zwei in Österreich sowie einer in den Niederlanden gefahren. Insgesamt wurden 536 Rennrunden und 2162 Kilometer absolviert.
47 Pilotinnen und Piloten aus 16 Nationen und vier Kontinenten waren am Start. Sie fuhren für 16 verschiedene Teams, die mit Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes und Porsche acht Marken einsetzten. Carrie Schreiner war die einzige Pilotin der Saison und die insgesamt 13. Frau, die im ADAC GT Masters antrat. Sieben Fahrerpaarungen fuhren Siege ein, am erfolgreichsten waren Finn Wiebelhaus/Salman Owega. Die Meister 2025 gewannen drei Rennen, dahinter folgten die Vizemeister Leyton Fourie/Tim Zimmermann sowie Simon Birch/Leo Pichler und Denis Bulatov/Nico Hantke mit zwei Erfolgen.
Erfolgreichster Hersteller mit diesen drei Siegen und dazu sieben weiteren Podiumsplatzierungen war Ford. Es folgte Porsche, die ebenfalls drei Rennen gewannen und vier Mal aufs Podest fuhren. Sechs unterschiedliche Hersteller siegten 2025.
Im Qualifying herrschte ein stetiger Wechsel an der Spitze. Zehn verschiedene Piloten fuhren eine Pole-Position heraus, nur Wiebelhaus und Finn Zulauf waren zweimal vorne. Sechs Marken starteten von der Pole, am häufigsten gelang das Ford mit fünf Qualifying-Bestzeiten. Sechs Mal stand ein Rookie auf der ersten Startposition. Neun Piloten erzielten in der Saison 2025 ihre Debüt-Pole.
Fach fuhr drei schnellste Runden, gefolgt von Wiebelhaus, Fourie und Jannes Fittje mit jeweils zwei. Bei den Herstellern holte sich Porsche die Spitzenposition mit vier. Fünf unterschiedliche Marken fuhren eine schnellste Runde.
Das Haupt Racing Team erzielte mit zehn Podiumsplatzierungen die meisten. Dahinter folgt FK Performance Motorsport mit fünf Top-3-Platzierungen. Rang drei teilen sich Razoon und Scherer Sport PHX mit jeweils vier. In der Herstellerwertung spiegeln sich diese Ergebnisse. An der Spitze liegt Ford mit zehn Podiumsplatzierungen, dahinter folgen BMW mit acht und Porsche mit sieben. Das jüngste Podium der Saison gab es beim zweiten Lauf auf dem Red Bull Ring. Mit Owega/Wiebelhaus, Sandro und Juliano Holzem sowie Birch/Pichler lag das Durchschnittsalter bei 20 Jahren, neun Monaten und neun Tagen.
Der jüngste Fahrer der Saison war mit 16 Jahren, einem Monat und 22 Tagen Storm Gjerdrum. Im Alter von nur 20 Jahrenund 134 Tagen wurde Owega jüngster Zweifach-Champion in der Geschichte des ADAC GT Masters.
Der dienstälteste Pilot des Jahres war Alfred Renauer. Er hat nach seinem Gaststart am Salzburgring 74 Rennen im ADAC GT Masters zu Buche stehen. Dahinter folgen Fittje mit 70 und Zimmermann mit 68 Rennen in der Serie.
Im Pro-AM Cup sind Fach und Schwarzer mit sieben Saisonsiegen zum zweiten Mal Meister. Mit 50 Punkten nach nur einem Wochenende haben Pichler/Birch und Razoon Geschichte geschrieben. Noch nie gewann ein Neueinsteiger-Team im ADAC GT Masters beide Rennen des Saisonauftakts. Neun Tage für Scherer Sport PHX. Nach einem Testunfall am Salzburgring musste ihr demoliertes Auto am Freitagmorgen zurück nach Meuspath, am Wochenende neu aufgebaut und am Montag zum Transport an den Red Bull Ring verladen werden. Die Mammutaufgabe gelang: Hantke/Bulatov gewannen Rennen eins. Der erste Sieg für Scherer Sport PHX im ADAC GT Masters und auch der erste für Audi auf dem Red Bull Ring in der Seriengeschichte. In der Saison 2025 waren bei den sechs Veranstaltungen 372.500 Zuschauer vor Ort. Rekord war der Nürburgring. Im Rahmen des ADAC Truck GP erlebten 134.000 Zuschauer auch die GT3-Nachwuchsliga des ADAC. Knapp dahinter folgte das Finale in Hockenheim, zu dem 102.000 Menschen anreisten.
Auf sechs verschiedenen Kanälen konnten die Fans 2025 das ADAC GT Masters verfolgen: im TV live auf Sport1 und Re-Live bei Sky Sport, dazu im Livestream bei Joyn, ServusTV ON, Servus TV Motorsport sowie auf youtube.com/ADACMotorsports. Weltweit ist das ADAC GT Masters in mehr als 150 Territorien live- oder re-live empfangbar.
