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Die Fahrzeugeinstufung des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring
Saisonstart des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring. Wir bringen euch die Balance of Performance für den Saisonstart auf dem Grand-Prix-Kurs in der Steiermark näher.
ADAC GT Masters
Saisonstart auf dem Red Bull RingSaisonstart auf dem Red Bull RingFoto: ADAC//Gruppe C Photography
Saisonstart auf dem Red Bull Ring© ADAC//Gruppe C Photography
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Die SRO hat die Fahrzeugeinstufung für das ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring präsentiert.
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Wir blicken für euch auf die Veränderungen im Vergleich zum Testtag vor einer Woche auf dem Grand-Prix-Kurs in der Steiermark. Der Aston Martin Vantage GT3 darf 20 Kilogramm ausladen, so dass das Mindestgewicht 1.310 Kilogramm beträgt.
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Um fünf Kilogramm darf der BMW M4 GT3 ausladen. Das Mindestgewicht sinkt damit auf 1.335 Kilogramm. Zudem wird der maximale Ladedruck von 2,34 auf 2,39 bar erhöht, womit das Triebwerk mehr Motorleistung entwickelt. In diesem Jahr ist das Triebwerk des BMW erstmals mit dem Turbolader aus dem Serienfahrzeug ausgestattet.
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Der Lamborghini Huracán GT3 darf zehn Kilogramm ausladen, so dass das Mindestgewicht nun 1.335 Kilogramm beträgt. Zudem wird der Restriktor um einen Millimeter vergrößert, so dass der V10-Saugmotor mehr Leistung entwickelt.
Um 15 Kilogramm muss der Porsche 911 GT3 R zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.335 Kilogramm.
Die Einstufung des Audi R8 LMS GT3 und des Ford Mustang GT3 bleibt unverändert.
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