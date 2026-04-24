Die Fahrzeugeinstufung des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Die SRO hat die Fahrzeugeinstufung für das ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring präsentiert.
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Wir blicken für euch auf die Veränderungen im Vergleich zum Testtag vor einer Woche auf dem Grand-Prix-Kurs in der Steiermark. Der Aston Martin Vantage GT3 darf 20 Kilogramm ausladen, so dass das Mindestgewicht 1.310 Kilogramm beträgt.
Um fünf Kilogramm darf der BMW M4 GT3 ausladen. Das Mindestgewicht sinkt damit auf 1.335 Kilogramm. Zudem wird der maximale Ladedruck von 2,34 auf 2,39 bar erhöht, womit das Triebwerk mehr Motorleistung entwickelt. In diesem Jahr ist das Triebwerk des BMW erstmals mit dem Turbolader aus dem Serienfahrzeug ausgestattet.
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Der Lamborghini Huracán GT3 darf zehn Kilogramm ausladen, so dass das Mindestgewicht nun 1.335 Kilogramm beträgt. Zudem wird der Restriktor um einen Millimeter vergrößert, so dass der V10-Saugmotor mehr Leistung entwickelt.
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