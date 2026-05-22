Die Fahrzeugeinstufung des ADAC GT Masters in Zandvoort

Rennwochenende zwei der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison. Die traditionsreiche GT3-Rennserie macht Station in Zandvoort. Die SRO hat nun die Fahrzeugeinstufung für das Rennwochenende präsentiert.

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Wir blicken für euch auf die Änderungen zum Saisonstart auf dem Red Bull Ring.

Um satte 20 Kilogramm darf der Aston Martin Vantage GT3 ausladen, dessen Mindestgewicht nun 1.290 Kilogramm beträgt. Im Gegenzug wird der der Ladedruck von 2,00 bar auf 1,91 bar reduziert. Der minimale Heckflügelwinkel wird von sechs auf sieben Grad erhöht.

Der Audi R8 LMS GT3 darf zehn Kilogramm ausladen, so dass das Mindestgewicht nun 1.315 Kilogramm beträgt. Dafür reduziert sich die Motorleistung leicht, da die beiden Restriktoren von 37 auf 36,5 Millimeter verkleinert werden.

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Der BMW M4 GT3 darf gleich 25 Kilogramm ausladen. Das Mindestgewicht des Sportcoupés beträgt nun 1.300 Kilogramm. Das maximale Ladedruck sinkt von 2,42 bar auf 2,40 bar, womit sich die Motorleistung leicht reduziert. Der minimale Heckflügelwinkel wird von vier auf fünf Grad erhöht.

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Um fünf Kilogramm muss der Ford Mustang GT3 zuladen, dessen Mindestgewicht nun 1.325 Kilogramm beträgt. Dafür steigt die Motorleistung des mächtigen V8-Triebwerks, dessen beide Restriktoren von 35 auf 37 Millimeter vergrößert werden.

Der Lamborghini Huracán GT3 muss ebenfalls fünf Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.340 Kilogramm.

Um fünf Kilogramm darf der Porsche 911 GT3 R ausladen. Dessen Mindestgewicht beträgt auf dem Dünenkurs an der Nordseeküste 1.330 Kilogramm. Im Gegenzug wird der Boxermotor beschnitten, da die beiden Restriktoren von 41,5 Millimetern auf 39,5 Millimter verkleinert werden.

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