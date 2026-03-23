Drei Lamborghini - Großaufgebot von Engstler Motorsport im ADAC GT Masters

Zum vierten Mal in Folge wird das LIQUI MOLY Team Engstler im ADAC GT Masters an den Start gehen. Im Laufe der Jahre hat das Team sein Engagement kontinuierlich ausgebaut. Nachdem in der vergangenen Saison zwei Lamborghini Huracán GT3 EVO2 eingesetzt wurden, wird die Aufstellung für die kommende Saison nun auf ein drittes Fahrzeug erweitert.

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Drei Fahrzeuge, sechs Fahrer, sechs verschiedene Nationalitäten – vereint durch ein gemeinsames Ziel: den Kampf um den Meistertitel. Unter den offiziellen Squadra Corse-Nennungen werden die blau-weiß-roten LIQUI MOLY-Lamborghinis erneut eine prägende Präsenz in der Startaufstellung sein. Vier der sechs Fahrer sind bereits bekannte Gesichter im Team.

Neben den etablierten Engstler-Motorsport-Fahrern Jonas Karklys und Tim Hütter kehren auch John Paul Southern Jr. und Felix Hirsiger ins Cockpit zurück, die das Team bereits in früheren ADAC GT Masters-Saisons unterstützt haben. Vervollständigt wird die Fahreraufstellung durch Ethan Brown aus Singapur und Finn Zulauf aus Deutschland.

Franz Engstler: «Wir sind sehr stolz darauf, in diesem Jahr eine so starke und ambitionierte Fahreraufstellung präsentieren zu können. In den vergangenen Saisons haben wir viel über Lamborghini gelernt. Nun wollen wir auf diesen Erfahrungen aufbauen und sie in starke Ergebnisse auf der Rennstrecke umsetzen.»

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Das Auto mit der Startnummer 19 wird in dieser Saison vom österreichischen Fahrer Tim Hütter und dem Singapurer Ethan Brown geteilt. Tim Hütter, der im vergangenen Jahr sowohl sein ADAC GT Masters- als auch sein GT3-Debüt gab, blickt zuversichtlich auf die neue Saison.

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Tim Hütter: «Ich freue mich sehr auf die kommende Saison. Ich habe mich in den Wintermonaten weiterentwickelt und fühle mich daher gut vorbereitet, um mit Zuversicht auf die Strecke zu gehen. Ein großes Dankeschön geht an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben, insbesondere an das Team Engstler. Ich freue mich auf eine Saison voller Lernmöglichkeiten und kann es kaum erwarten, loszulegen. Außerdem bin ich sehr gespannt auf das neue Starterfeld!»

Ethan Brown, der gerade als erster Singapurer für das Lamborghini-Nachwuchsprogramm ausgewählt wurde, wird in dieser Saison sein GT3-Debüt geben. Bei einem Vorbereitungsrennen in Valencia im Rahmen der GT Winter Series hatten Tim und Ethan die Gelegenheit, sich besser kennenzulernen, und beendeten das Wochenende mit zwei Top-Ten-Platzierungen.

Ethan Brown: «Ich freue mich riesig darauf, dieses Jahr mit Engstler Motorsport den Sprung in die GT3-Klasse der ADAC GT Masters zu schaffen. Wir hatten ein Vorbereitungsrennen in der GT Winter Series in Valencia und haben dort ein wirklich starkes Tempo und großes Potenzial gezeigt. Ich freue mich auch darauf, mit meinem neuen Teamkollegen Tim Hütter zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wollen wir konkurrenzfähig sein und in einem sehr talentierten Fahrerfeld um die Spitzenplätze kämpfen. Als einziger Fahrer aus Singapur im Feld bin ich zudem sehr stolz darauf, mein Land auf einer so großen Bühne wie dem GT Masters zu vertreten. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszufahren!»

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Im Lamborghini mit der Startnummer 63 setzt Engstler Motorsport mit Finn Zulauf und Felix Hirsiger ein sehr erfahrenes und konkurrenzfähiges Fahrerduo ein. Finn Zulauf, der bereits im vergangenen Jahr in einem Lamborghini Huracán GT3 EVO2 im ADAC GT Masters an den Start ging, bringt wertvolle Erfahrung und großen Ehrgeiz mit. Felix Hirsiger sicherte sich in der vergangenen Saison den Titel in der Ferrari Challenge Europe und sammelte bereits erste GT3-Erfahrungen mit dem LIQUI MOLY Team Engstler am Red Bull Ring 2025. Auch als Duo haben Finn und Felix ihre Stärke bereits unter Beweis gestellt: Bei gemeinsamen Einsätzen in der GT Winter Series beeindruckten sie mit starken Ergebnissen, darunter eine Pole-Position, zwei zweite Plätze und ein Sieg.

Felix Hirsiger: «Ich bin überaus gespannt darauf, meine GT3-Karriere gemeinsam mit Engstler Motorsport und Lamborghini zu beginnen. Das Ziel ist ganz klar: Zusammen mit Finn als meinem Teamkollegen wollen wir in diesem Jahr den Gesamttitel gewinnen. Ich glaube fest an das gesamte Team, nachdem wir im Winter einige Testrennen erfolgreich bestritten haben, und kann es kaum erwarten, die Saison Ende April in Österreich zu starten.»

Finn Zulauf: «Ich freue mich sehr auf die kommende ADAC GT Masters-Saison mit Engstler Motorsport und meinem Teamkollegen Felix. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine starke und erfolgreiche Saison vor uns haben, und kann es kaum erwarten, loszulegen.»

Das Team wird durch Jonas Karklys und John Paul Southern Jr. vervollständigt, die gemeinsam im Auto mit der Startnummer 163 an den Start gehen werden. Jonas Karklys bestreitet seine vierte ADAC GT Masters-Saison in Folge bei Engstler, während er und John Paul Southern Jr. bereits 2023 in der deutschen Serie ein Auto teilten. Am Red Bull Ring sicherten sie sich ein starkes Gesamtergebnis und einen dritten Platz für John Paul in der Juniorenwertung. In diesem Jahr ist es ihr Ziel, nicht nur in einzelnen Rennen zu glänzen, sondern über die gesamte Saison hinweg stark abzuschneiden.

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John Paul Southern Jr.: «Ich freue mich sehr, erneut zum LIQUI MOLY Team Engstler zu stoßen, zusammen mit meinem Freund und Teamkollegen Jonas Karklys. Es ist das erste Mal, dass wir gemeinsam eine komplette Saison im ADAC GT Masters bestreiten, und ich habe volles Vertrauen in das Team, meinen Teamkollegen und mich selbst, dass wir um die Meisterschaft kämpfen können. Ein großes Ziel von mir ist es, eines Tages als Amerikaner im DTM anzutreten, und ich glaube, dass wir in dieser Meisterschaft und mit der Unterstützung von Engstler Motorsport auf einem guten Weg sind. Wir haben uns alle in der Winterpause intensiv vorbereitet und werden bereit sein!»

Jonas Karklys: «Ich freue mich auf die neue GT-Masters-Saison. Letztes Jahr haben wir viel Erfahrung gesammelt, die wir dieses Jahr hoffentlich umsetzen können. Es ist toll, wieder mit JP Southern zu fahren, mit dem ich bereits 2023 an den Start gegangen bin. Das Team wurde durch weitere starke Fahrerpaare verstärkt, daher wird es spannend sein, drei Engstler-Fahrzeuge auf der Strecke zu sehen. Es ist auch fantastisch, die Saison auf einer der schönsten Strecken im Kalender zu beginnen – Spielberg.»

Auch LIQUI MOLY, langjähriger Titelpartner und Unterstützer von Engstler Motorsport, blickt mit großer Vorfreude auf die neue Saison.

Marco Esser, Marketingdirektor bei LIQUI MOLY: «Seit vielen Jahren ist das ADAC GT Masters für LIQUI MOLY die perfekte Plattform, um Motorsportleidenschaft, internationale Präsenz und technische Exzellenz zu verbinden. Mit unseren drei Fahrerduos aus Europa, Asien und den USA unterstreichen wir unsere globalen Ambitionen für 2026. Wir freuen uns auf eine spannende Saison mit starken Teams und packenden Rennen.»

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