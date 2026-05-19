Erfolgsverwöhntes Porsche-Team aus Litauen debütiert im ADAC GT Masters

Das ADAC GT Masters erhält in Zandvoort internationalen Zuwachs. Pure Rxcing aus Litauen wird mit einem Porsche 911 GT3 R an der niederländischen Nordseeküste an den Start gehen. Seit 2023 geht das Team in der GT World Challenge Europe an den Start und gewann dort 2023 den Bronze Cup in der Gesamtwertung sowie im Endurance und Sprint Cup. 2024 triumphierte das Team in Kooperation mit Manthey in der LMGT3-Klasse der FIA WEC.

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Aliaksandr Malykhin und Alexey Nesov werden das Fahrzeug auf dem niederländischen GP-Kurs steuern. Die beiden Piloten treten gemeinsam auch in der GT World Challenge Europe an. Der Gaststart dient als Vorbereitung auf den Start des Sprint Cup im September in Zandvoort.

„Wir freuen uns sehr auf den Gaststart im ADAC GT Masters“, erklärt Teamchef Kochanovskij. „Die Leistungsdichte der Meisterschaft ist sehr hoch und es wäre vermessen, mit zu hohen Erwartungen an den Start zu gehen. Wir möchten die Serie gerne kennenlernen und ein Gaststart in Zandvoort erschien uns dazu die perfekte Gelegenheit.“

Gegenüber SPEEDWEEK erklärte das Team allerdings, dass es keine weiteren Pläne zu weiteren Starts in diesem Jahr im ADAC GT Masters hat.

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