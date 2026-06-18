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Fahrzeugeinstufung (BoP) des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring

Drittes Rennwochenende des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Die Technikkommission der SRO hat nun die Fahrzeugeinstufung (Balance of Performance) der Traditionsserie veröffentlicht.

ADAC GT Masters

Auch am Lausitzring bietet das ADAC GT Masters packende Rennaction
Auch am Lausitzring bietet das ADAC GT Masters packende Rennaction
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Auch am Lausitzring bietet das ADAC GT Masters packende Rennaction
© ADAC//Gruppe C Photography

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Rennwochenende zwei der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison. Die traditionsreiche GT3-Rennserie macht Station auf dem Lausitzring. Die SRO hat nun die Fahrzeugeinstufung für das Rennwochenende präsentiert.

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Wir blicken für euch auf die Änderungen zum letzten Rennwochenende in Zandvoort.

Der Aston Martin Vantage GT3 darf zehn Kilogramm ausladen, so dass das Mindestgewicht nun 1.295 Kilogramm beträgt. Der maximale Ladedruck steigt zudem von 1,92 bar auf 1,94 bar an, so dass der Turbomotor zudem mehr Leistung entwickelt.

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Der maximale Ladedruck des BMW M4 GT3 wird von 2,40 bar auf 2,41 bar erhöht, so dass das bayrische Coupé in der Lausitz mehr Motorleistung entwickeln wird.

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Um fünf Kilogramm muss der Ford Mustang GT3 zuladen, so dass das Mindestgewicht 1.320 Kilogramm beträgt. Im Gegenzug erhält der US-Dampfhammer mehr Motorleistung, da die beiden Restriktoren von 37 Millimeter auf jeweils 38 Millimeter vergrößert werden und so mehr Luft in den Brennraum des V8-Triebwerks strömen kann.

Fünf Kilogramm mehr muss der Lamborghini Huracán GT3 einladen, so dass das Mindestgewicht nun 1.345 Kilogramm beträgt. Einie weitere Einbremsung erhält der Bolide über die Fahrzeughöhe, die zum Rennwochenende auf dem Infieldkurs des Ovals erhöht wird. An der Vorderachse wird die Höhe um fünf Millimeter auf 90 Millimeter erhöht. An der Hinterachse wird diese um gleich satte zwölf Millimeter auf 140 Millimeter erhöht.

Die Einstufung des Audi R8 LMS GT3 und des Porsche 911 GT3 R bleibt zum Start des Rennwochenendes unverändert.

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