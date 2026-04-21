Ferrari-Team Baron Motorsport mit Gaststart auf dem Red Bull Ring

Wie schon im Vorjahr wird Baron Motorsport einen Gaststart beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring absolvieren. Der Rennstall aus Wien wird mit einem Ferrari 296 GT3 an den Start gehen.

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Das Fahrzeug wird von Ernst Kirchmayr sowie dem GT-Ass Axcil Jefferies aus Simbabwe gesteuert. Der 34-Jährige ist der erste Pilot aus dem afrikanischen Land, welcher im ADAC GT Masters antreten wird. Das Duo wird mit ihrem Ferrari in der Pro-Am-Klasse an den Start gehen.

Kirchmayr ist ein bekanntes Gesicht im ADAC GT Masters absolvierte 2024 und 2025 bereits Gaststarts bei seinem Heimrennen. 2025 gewann Kirchmayr auf dem Red Bull Ring den zweiten Lauf in der Pro-Am-Wertung.