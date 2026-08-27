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Finanzielle Gründe: Ford-Talent Max Reis muss GT-Masters-Saison beenden

Max Reis muss seine Saison im ADAC GT Masters beenden und auch ein angedachter Start in der GT World Challenge Europe findet nicht statt. Finanzielle Gründe zwingen Reis zu dem Schritt.

ADAC GT Masters

Max Reis muss seine Saison im ADAC GT Masters beenden
Max Reis muss seine Saison im ADAC GT Masters beenden
Foto: ADAC//Gruppe C Photography//Axel Weichert
Max Reis muss seine Saison im ADAC GT Masters beenden
© ADAC//Gruppe C Photography//Axel Weichert

Im Artikel erwähnt

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Das ADAC GT Masters geht Anfang September am Salzburgring in die Schlussphase der Saison 2026. Nicht am Start sein wird Max Reis. Der Pilot des Haupt Racing Teams muss auf die Einsätze in Österreich und beim Finale in Hockenheim verzichten. Davon betroffen ist auch der geplante Gaststart im GT World Challenge Europe Endurance Cup am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring. Im ADAC GT Masters teilte sich der Youngster einen Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 mit Emil Gjerdurm, wer ihn ersetzen wird, gibt das Team zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

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Finanzielle Gründe zwangen den 19-jährigen Ramsteiner zu dieser schwerwiegenden Entscheidung. Nach drei erfolgreichen Jahren in der GT3-Nachwuchsliga des ADAC mit sechs Podiumsplatzierungen und zwei Pole Positions endet die Saison für den talentierten Youngster vorzeitig.

Max Reis: «Es fällt mir sehr schwer, meine Teilnahme an den letzten beiden Rennwochenenden des ADAC GT Masters sowie den Start in der GT World Challenge am Nürburgring abzusagen. Wir engagieren uns stetig, um neue Sponsoren und Partner zu generieren. Diese Gelder sind für uns essenziell, um meinen Sport auszuüben. Die bisherigen Erfolge und gewonnenen Kontakte sprechen für sich. Leider mussten wir nun aber schmerzlich erkennen, dass sich einige vermeintliche Unterstützer nicht an feste Abmachungen halten. Das somit entstandene finanzielle Defizit lässt sich leider kurzfristig nicht ausgleichen, was mich zu der traurigen Entscheidung zwingt, die Saison vorzeitig zu beenden. Nach drei aufregenden und erfolgreichen Jahren bedanke ich mich beim Haupt Racing Team, das mir diese Chance gegeben und mich bis zuletzt immer unterstützt hat. Ich wünsche der gesamten Mannschaft und meinem bisherigen Teamkollegen Emil Gjerdrum alles Gute für die verbleibenden Rennen. Ich selbst kämpfe weiterhin, um in der kommenden Saison mit einem stabilen Paket wieder an den Start gehen zu können.»

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