FK Performance Motorsport 2026 mit drei BMW im ADAC GT Masters

Aller guten Dinge sind drei! FK Performance Motorsport wird in der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison erstmals mit drei BMW M4 GT3 Evo in der traditionsreichen GT3-Rennserie, die in diesem Jahr in ihre 20. Saison geht, antreten. Dabei möchte der Rennstall aus Bremen, der 2024 und 2025 Vizemeister wurde, erstmals den Titel in der „Liga der Supersportwagen“ gewinnen.

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Nachdem in den vergangenen Wochen bereits mit Leyton Fourie und Tim Zimmermann sowie Storm Gjerdrum und Fabio Rauer zwei schlagkräftige Fahrerduos bestätigt wurden, freuen sich die Teameigner Fabian Finck und Martin Kaemena nun das dritte Aufgebot zu präsentieren. Jan Duran aus Spanien sowie der Südafrikaner Joseph Ellerine werden sich im Cockpit des BMW abwechseln. Das Fahrzeug erstrahlt in den Farben des langjährigen Teampartners Stolzenbach Baustoffe.

Der Spanier Jan Duran steigt in diesem Jahr aus der GT4 European Series in den GT3-Sport auf. Im Vorjahr wurde der 18-Jährige Vizemeister in der Silver Cup-Klasse und „Rookie of the Year“ der hochkompetitiven Rennserie und gewann die letzten drei Rennläufe. Zuvor konnte er im nationalen spanischen GT-Sport Erfahrung sammeln. Nach den Erfolgen im Jahr 2025 wurde er zur Saison 2026 zum offiziellen Piloten von BMW Spanien berufen.

«Es ist eine großartige Gelegenheit, gemeinsam mit einem so erfolgreichen Team wie FK Performance Motorsport in die GT3-Klasse aufzusteigen. Wir haben große Ambitionen und freuen uns sehr auf diese Saison. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie ich mich an den BMW M4 GT3 Evo gewöhnen werde, während ich gleichzeitig die GT4-Version fahre», so Jan Duran voller Vorfreude.

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Joseph Ellerine geht in seine dritte Saison mit FK Performance Motorsport. Nach zwei Saisons mit der norddeutschen Mannschaft in der ADAC GT4 Germany macht der 23-Jährige nun den Aufstieg ins ADAC GT Masters. Zuvor konnte er viel Erfahrung im Kartsport sammeln, ehe er in seinem Heimatland erste Rennen im GT-Sport bestritt. So nahm er unter anderem an den Kyalami 9 Hours teil, als das Rennen Teil der Intercontinental GT Challenge, der inoffiziellen GT3 Weltmeisterschaft, war.

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Ellerine, der ein beliebtes Mitglied des Teams geworden ist, freut sich auf die anstehende Herausforderung in einer der bekanntesten GT-Rennserien: «Der Aufstieg aus der ADAC GT4 Germany in das ADAC GT Masters ist eine spannende Chance für mich. Ich freue mich riesig darauf, in die Saison zu starten und das Auto kennenzulernen und zu verstehen. Ich habe ein tolles Team um mich herum und auch einige erfahrene Teamkollegen, von denen ich lernen kann. Unser Hauptziel ist es, an den Rennwochenenden konkurrenzfähige Geschwindigkeit zu zeigen und im Laufe des Jahres Fortschritte zu erzielen. Ich bin FK Performance Motorsport sehr dankbar für die Gelegenheit, im BMW M4 GT3 Evo zu zeigen, was ich kann. Mit neuen Strecken, auf denen ich noch nicht gefahren bin, wie dem Salzburgring, erwartet mich eine weitere Lernkurve, auf die ich mich sehr freue!»