Ford-Youngster Kiano Blum donnert auf Pole-Position in Zandvoort

Ford-Juniorpilot Kiano Blum hat sich die Pole-Position für das zweite Rennen des ADAC GT Masters in Zandvoort gesichert. Der Aufsteiger aus dem Porsche Carrera Cup umrundete den Kurs in 1:34.673 Minuten.

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Rang zwei sicherte sich Tabellenführer Felix Hirsiger im LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini. Dem Eidgenossen fehlten 0,256 Sekunden auf die Bestzeit.

Vortagessieger Leyton Fourie komplettiert im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Qualifying 2 (Top 10):

Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Joseph Ellerine/Jan Duran – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 Colin Bönighausen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Massimiliano Cuccarese/Alain Valente – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Fabio Rauer/Strom Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 John Paul Southern/Jonas Karklys – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

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