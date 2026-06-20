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Holzem-Zwillinge fahren ersten ADAC GT Masters-Laufsieg ein

Erstmals gewinnen die Holzem-Zwillinge ein Rennen im ADAC GT Masters. Sandro Holzem und Juliano Holzem setzen sich im ersten Rennen auf dem Lausitzring im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 durch.

ADAC GT Masters

Die Holzem-Zwillinge gewinnen das erste Rennen des ADAC GT Masters
Die Holzem-Zwillinge gewinnen das erste Rennen des ADAC GT Masters
Foto: ADAC//Gruppe C Photography//Axel Weichert
Die Holzem-Zwillinge gewinnen das erste Rennen des ADAC GT Masters
© ADAC//Gruppe C Photography//Axel Weichert

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Im Artikel erwähnt

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Schubert Motorsport gewinnt das erste Rennen des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Sandro Holzem und Juliano Holzem setzen sich im BMW M4 GT3 der Mannschaft von Torsten Schubert auf dem Kurs in Brandenburg durch. Für die Holzem-Zwillinge ist es der erste Saisonsieg. Zudem ist es für das Zwillingspaar in der dritten gemeinsamen Saison der erste Sieg im ADAC GT Masters.

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Rang zwei belegen Tim Zimmermann und Leyton Fourie, die damit im Titelkampf den Rückstand in der Tabelle verkürzen. Auf die Markenkollegen von Schubert Motorsport fehlten am Rennende 3,141 Sekunden.

Max Reis und Emil Gjerdrum komplettieren im Haupt Racing Team Ford die Podestränge.

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Im Artikel erwähnt

Wie vor dem DTM-Rennen setzte vor dem ADAC GT Masters-Rennen starker Regen rund um den Lausitzring ein und sorgte für spannende Rennaction. Die Piloten mussten zwei Einführungsrunden absolvieren im sich auf die schwierigen Bedingungen einzuschießen. Doch vor dem Rennstart endete der Regen bereits wieder, so dass die Strecke bereits abtrocknete, als die Piloten ins erste der beiden 80-minütigen Rennen starteten. Einige Wagen gingen auf Regenreifen ins Rennen, fielen aber schnell weit zurück.

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Nach rund 30 Rennminuten schlug Niklas Kalus im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 nach einem Fahrfehler in die Betonwand des Kurses ein. Der Duisburger versuchte zwar den Ford zurück in die Box zu bringen, musste aber den weinroten Boliden abstellen, da beim heftigen Einschlag die Radaufhängung hinten rechts brach.

15 Minuten vor Rennende wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen, nachdem Leo Pichler in der Boxeneinfahrt ausgerollt ist. Nach einer Fehlkalkulation des österreichischen razoon-Teams rollte der Porsche ohne Treibstoff aus.

Ergebnis ADAC GT Masters Lausitzring Rennen 1 (Top 10):

  1. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  2. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  3. Max Reis/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  4. Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  5. Storm Gjerdrum/Fabio Rauer – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  6. Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  7. Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

  8. Joseph Ellerine/Alain Valente - FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  9. Baudouin Detout/Jamie Day – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  10. John Paul Southern Jr./Jonas Karklys – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

55

1:22:26,207

1:21,551

02

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

55

+3,141

1:21,236

03

Max Reis / Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

Max Reis

/

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

1

55

+5,337

1:21,249

04

Finn Zulauf / Felix Hirsiger

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

Finn Zulauf

/

Felix Hirsiger

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

63

55

+12,799

1:21,855

05

Fabio Rauer / Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

Fabio Rauer

/

Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

10

55

+14,969

1:21,941

06

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

55

+15,535

1:21,303

07

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

55

+18,970

1:21,365

08

Joseph Ellerine / Alain Valente

FK Performance Motorsport

Joseph Ellerine

/

Alain Valente

FK Performance Motorsport

12

55

+27,012

1:22,061

09

Jamie Day / Baudouin Detout

Comtoyou Racing

Jamie Day

/

Baudouin Detout

Comtoyou Racing

39

55

+29,851

1:21,584

10

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

163

54

+1 Runde

1:22,187

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    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
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    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
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    Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
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    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
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