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Holzem-Zwillinge mit Bestzeit im Schubert Motorsport BMW

Sandro Holzem fuhr im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Bestzeit im zweiten Training des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Tabellenführer folgen auf dem zweiten Rang.

ADAC GT Masters

Die Holzem-Zwillinge im Schubert Motorsport BMW
Die Holzem-Zwillinge im Schubert Motorsport BMW
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Die Holzem-Zwillinge im Schubert Motorsport BMW
© ADAC//Gruppe C Photography

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Im Artikel erwähnt

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Bestzeit für Sandro Holzem im zweiten Training des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 umrundete Holzem den Krs in 1:21.518 Minuten. Holzem teilt sich das Fahrzeug mit seinem Zwillingsbruder Juliano.

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Rang zwei sicherten sich Tabellenführer Felix Hirsiger und Finn Zulauf im LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini Huracán GT3. 0,235 Sekunden fehlten ihnen auf die Bestzeit.

Fabio Rauer und Strom Gjerdrum komplettieren im BMW vin FK Performance Motorsport die Top-3-Positionen.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Lausitzring Training 2 (Top 10):

  1. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  2. Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  3. Storm Gjerdrum/Fabio Rauer - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3

  4. Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  5. Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  6. Colin Bönighauen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  7. Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. - LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  8. Max Reis/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  9. Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

  10. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

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Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

28

1:21,518

02

Finn Zulauf / Felix Hirsiger

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

Finn Zulauf

/

Felix Hirsiger

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

63

31

+0,235

03

Fabio Rauer / Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

Fabio Rauer

/

Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

10

28

+0,416

04

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

27

+0,493

05

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

37

+0,507

06

Colin Jamie Bönighausen / Leo Pichler

Razoon - more than racing

Colin Jamie Bönighausen

/

Leo Pichler

Razoon - more than racing

41

38

+0,555

07

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

163

19

+0,580

08

Max Reis / Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

Max Reis

/

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

1

33

+0,615

09

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

36

+1,066

10

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

38

+1,138

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  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

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