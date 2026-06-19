Holzem-Zwillinge mit Bestzeit im Schubert Motorsport BMW

Bestzeit für Sandro Holzem im zweiten Training des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 umrundete Holzem den Krs in 1:21.518 Minuten. Holzem teilt sich das Fahrzeug mit seinem Zwillingsbruder Juliano.

Werbung

Werbung

Rang zwei sicherten sich Tabellenführer Felix Hirsiger und Finn Zulauf im LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini Huracán GT3. 0,235 Sekunden fehlten ihnen auf die Bestzeit.

Fabio Rauer und Strom Gjerdrum komplettieren im BMW vin FK Performance Motorsport die Top-3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Lausitzring Training 2 (Top 10):

Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Storm Gjerdrum/Fabio Rauer - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3 Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Colin Bönighauen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. - LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Max Reis/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3 Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

Werbung

Werbung