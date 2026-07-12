Jamie Day sorgt für Aston-Martin-Pole im ADAC GT Masters am Nürburgring

Erste Pole-Position für Comtoyou Racing und Jamie Day im ADAC GT Masters. Der Brite sicherte sich im Aston Martin Vantage GT3 des belgischen Teams die Pole-Position für Rennen zwei auf dem Nürburgring. Day setzte mit einer Rundenzeit von 1:24.834 Minuten eine überlegene Bestzeit.

Werbung

Werbung

Kiano Blum fuhr im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team auf Rang zwei. Doch der Österreicher hatte bereits 0,335 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit des Aston Martin-Piloten.

Jay Mi Härtling komplettiert im SR Motorsport by Schnitzelalm Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Qualifying 2 (Top 10):

Baudouin Detout/Jamie Day – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3 Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Enrico Förderer/Jay Mo Härtling – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3 Leo Pichler/Alexander Tauscher – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Emil Gjerdrum/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3 Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 Gottfried Grasser/Gerhard Tweraser – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

Werbung