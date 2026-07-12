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Jamie Day sorgt für Aston-Martin-Pole im ADAC GT Masters am Nürburgring

Die Erfolgsserie von Comtoyou Racing in Deutschland geh weiter. Eine Woche nachdem das belgische Team die DTM am Norisring dominierte, fuhr Jamie Day auf die ADAC GT Masters-Pole am Nürburgring.

ADAC GT Masters

Jamie Day auf der Pole-Position im ADAC GT Masters
Jamie Day auf der Pole-Position im ADAC GT Masters
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Jamie Day auf der Pole-Position im ADAC GT Masters
© ADAC//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Erste Pole-Position für Comtoyou Racing und Jamie Day im ADAC GT Masters. Der Brite sicherte sich im Aston Martin Vantage GT3 des belgischen Teams die Pole-Position für Rennen zwei auf dem Nürburgring. Day setzte mit einer Rundenzeit von 1:24.834 Minuten eine überlegene Bestzeit.

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Kiano Blum fuhr im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team auf Rang zwei. Doch der Österreicher hatte bereits 0,335 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit des Aston Martin-Piloten.

Jay Mi Härtling komplettiert im SR Motorsport by Schnitzelalm Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Qualifying 2 (Top 10):

  1. Baudouin Detout/Jamie Day – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  2. Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  3. Enrico Förderer/Jay Mo Härtling – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

  4. Leo Pichler/Alexander Tauscher – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  5. Emil Gjerdrum/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  6. Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

  7. Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  8. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  9. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  10. Gottfried Grasser/Gerhard Tweraser – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Felix Hirsiger / Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

Felix Hirsiger

/

Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

63

39

1:02:17,569

1:27,022

02

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

39

+5,737

1:27,161

03

Tim Zimmermann / Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

Tim Zimmermann

/

Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

11

39

+19,241

1:27,275

04

Sandro Holzem / Juliano Holzem

Schubert Motorsport

Sandro Holzem

/

Juliano Holzem

Schubert Motorsport

56

39

+27,218

1:27,470

05

JayMo Härtling / Enrico Förderer

SR Motorsport by Schnitzelalm

JayMo Härtling

/

Enrico Förderer

SR Motorsport by Schnitzelalm

21

39

+31,641

1:27,648

06

Storm Gjerdrum / Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

Storm Gjerdrum

/

Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

10

39

+40,186

1:27,580

07

Alexander Tauscher / Leo Pichler

Razoon - more than racing

Alexander Tauscher

/

Leo Pichler

Razoon - more than racing

41

39

+40,749

1:27,602

08

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

39

+41,430

1:28,102

09

Gottfried Grasser / Gerhard Tweraser

GRT Grasser Racing Team

Gottfried Grasser

/

Gerhard Tweraser

GRT Grasser Racing Team

22

39

+46,000

1:28,569

10

Mark Kastelic / Pavel Lefterov

Razoon - more than racing

Mark Kastelic

/

Pavel Lefterov

Razoon - more than racing

14

39

+56,201

1:27,798

Events

Alle ADAC GT Masters Events
  • Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
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  • Placeholder

    Live

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
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  • Salzburgring

    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
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  • Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
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  2. Vergangen

    Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  3. Placeholder

    Live

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
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  4. Salzburgring

    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
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    Hockenheimring, Deutschland
    09.–11.10.2026
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