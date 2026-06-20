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Kiano Blum sorgt für Pole des spektakulären Ford Mustang GT3

Pole-Position für den Ford Mustang GT3 im ersten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Lausitzring. Kiano Blum sorgte für die Bestzeit. Doch gegen den schnellen Österreicher läuft noch eine Untersuchung.

ADAC GT Masters

Ford auf Pole am Lausitzring
Ford auf Pole am Lausitzring
Foto: ADAC//Gruppe C Photography//Axel Weichert
Ford auf Pole am Lausitzring
© ADAC//Gruppe C Photography//Axel Weichert

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Im Artikel erwähnt

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Kiano Blum fuhr im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 auf den besten Startplatz für den ersten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Lausitzring. Blum umrundete den Kurs in 1:20.346 Minuten. Doch die Stewards untersuchen derzeit noch die Fahrt des Österreichers, da er das HRT-Schwesterfahrzeug in Kurve acht behindert haben soll.

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Rang zwei sicherte sich Sandro Holzem im Schubert Motorsport BMW M4 GT3. 0,095 Sekunden fehlten Holzem auf die Bestzeit.

Tim Zimmermann komplettiert im FK Performance Motorsport BMW die Top-3-Positionen.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis Qualifying 1 ADAC GT Masters Lausitzring (Top 10):

  1. Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  2. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  3. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  4. Colin Bönighauen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  5. Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  6. Max Reis/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  7. Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  8. John Paul Southern Jr./Jonas Karklys – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  9. Storm Gjerdrum/Fabio Rauer – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  10. Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

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Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

28

1:21,518

02

Finn Zulauf / Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

Finn Zulauf

/

Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

63

31

+0,235

03

Fabio Rauer / Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

Fabio Rauer

/

Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

10

28

+0,416

04

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

27

+0,493

05

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

37

+0,507

06

Colin Jamie Bönighausen / Leo Pichler

Razoon - more than racing

Colin Jamie Bönighausen

/

Leo Pichler

Razoon - more than racing

41

38

+0,555

07

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

163

19

+0,580

08

Max Reis / Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

Max Reis

/

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

1

33

+0,615

09

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

36

+1,066

10

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

38

+1,138

Events

Alle ADAC GT Masters Events
  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Placeholder

    Live

    Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Salzburgring

    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
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  3. Placeholder

    Live

    Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
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  4. Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Salzburgring

    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

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