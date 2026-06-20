Kiano Blum verliert die Pole-Position für den ersten ADAC GT Masters-Lauf

Kiano Blum verliert die Pole-Position für das erste Rennen des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Die Stewards bestraften den Österreicher, da er ein anderes Fahrzeug im Zeittraining behinderte.

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Blum blockierte dabei im Zeittraining das Schwesterfahrzeug von Max Reis. Dafür wurde der Österreicher Blum um eine Position in der Startaufstellung zurückgestellt und wird dabei vom zweiten Platz ins Rennen gehen. Die Pole-Position erbt Sandro Holzem im Schubert Motorsport BMW M4 GT3.

Kiano Blum gab bei der Anhörung bei den Stewarts an, dass er die Situation falsch eingeschätzt hatte, da er sich auf den viel schneller herannahenden Wagen von Holzerm konzentriert und ihm Platz gemacht hatte und dadurch den Max Reis unbeabsichtigt behinderte.