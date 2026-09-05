Lamborghini-Bestzeit im ADAC GT Masters-Qualifying auf dem Salzburgring

Finn Zulauf baut die Meisterschaftsführung im ADAC GT Masters aus. Zulauf sicherte sich im Engstler Motorsport Lamborghini die Pole-Position für den ersten Lauf auf dem Salzburgring und konnte sich damit drei Meisterschaftspunkte sichern.

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Rang zwei belegte Leo Pichler im razoon – more than racing Porsche 911 GT3 R. 0,130 Sekunden fehlten dem Österreicher auf die Bestzeit.

Simon Connor Primm komplettiert im HGL Racing Audi die Top-3-Positionen.

Sechs Minuten vor Ende der Sitzung kam es zu einem heftigen Unfall in der Fahrerlagerkurve. Juliano Holzem im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 und Jamie Day im Comtoyou Racing Aston Martin verunfallten am Ausgang der Highspeedkurve. Beide Autos wurden beim Einschlag stark beschädigt. Holzem schlug zuerst ein, ehe Day ebenfalls in der Kirve die Kontrolle verlor und in den stehenden BMW einschlug.

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Acht Sekunden vor Ende der Sitzung wurde das Qualifying final abgebrochen, nachdem Tim Hütter im Engstler Lamborghini neben die Strecke rutschte und im Kies stecken blieb.

Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Qualifying 1 (Top 10):