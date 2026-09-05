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Lamborghini-Bestzeit im ADAC GT Masters-Qualifying auf dem Salzburgring

Finn Zulauf fuhr die Bestzeit im ersten Qualifying des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring. Der Engstler-Motorsport baut damit seine Meisterschaftsführung aus.

ADAC GT Masters

Finn Zulauf (links) mit Bestzeit
Finn Zulauf (links) mit Bestzeit
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Finn Zulauf (links) mit Bestzeit
© ADAC//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Finn Zulauf baut die Meisterschaftsführung im ADAC GT Masters aus. Zulauf sicherte sich im Engstler Motorsport Lamborghini die Pole-Position für den ersten Lauf auf dem Salzburgring und konnte sich damit drei Meisterschaftspunkte sichern.

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Rang zwei belegte Leo Pichler im razoon – more than racing Porsche 911 GT3 R. 0,130 Sekunden fehlten dem Österreicher auf die Bestzeit.

Simon Connor Primm komplettiert im HGL Racing Audi die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Sechs Minuten vor Ende der Sitzung kam es zu einem heftigen Unfall in der Fahrerlagerkurve. Juliano Holzem im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 und Jamie Day im Comtoyou Racing Aston Martin verunfallten am Ausgang der Highspeedkurve. Beide Autos wurden beim Einschlag stark beschädigt. Holzem schlug zuerst ein, ehe Day ebenfalls in der Kirve die Kontrolle verlor und in den stehenden BMW einschlug.

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Acht Sekunden vor Ende der Sitzung wurde das Qualifying final abgebrochen, nachdem Tim Hütter im Engstler Lamborghini neben die Strecke rutschte und im Kies stecken blieb.

TV-Programm

Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Qualifying 1 (Top 10):

  1. Finn Zulauf/Felix Hirsiger – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  2. Leo Pichler/Colin Bönighausen – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  3. Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

  4. Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  5. Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  6. Pavel Lefterov/Mark Kastelic – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  7. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  8. John Paul Southern Jr./Jonas Karklys – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  9. Emil Gjerdrum/Fabian Dybionka – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  10. Tim Hütter/Ethan Brown – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

58

1:22:03,607

1:18,215

02

Emil Christian Gjerdrum / Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

Emil Christian Gjerdrum

/

Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

1

58

+0,493

1:17,964

03

Niklas Kalus / Kiano Blum

Haupt Racing Team

Niklas Kalus

/

Kiano Blum

Haupt Racing Team

2

58

+2,104

1:18,072

04

Leo Pichler / Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

Leo Pichler

/

Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

41

58

+4,041

1:17,768

05

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

58

+13,434

1:17,898

06

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

58

+14,897

1:18,061

07

Storm Gjerdrum / Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

Storm Gjerdrum

/

Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

10

58

+21,682

1:18,452

08

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

163

58

+29,342

1:18,634

09

Tim Hütter / Ethan Yang Brown

Liqui Moly Team Engstler

Tim Hütter

/

Ethan Yang Brown

Liqui Moly Team Engstler

19

58

+1:16,880

1:18,509

10

Baudouin Detout / Jamie Day

Comtoyou Racing

Baudouin Detout

/

Jamie Day

Comtoyou Racing

39

57

+1 Runde

1:18,338

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