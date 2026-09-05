ADAC GT Masters • Neu
Lamborghini-Bestzeit im ADAC GT Masters-Qualifying auf dem Salzburgring
Finn Zulauf fuhr die Bestzeit im ersten Qualifying des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring. Der Engstler-Motorsport baut damit seine Meisterschaftsführung aus.
Finn Zulauf baut die Meisterschaftsführung im ADAC GT Masters aus. Zulauf sicherte sich im Engstler Motorsport Lamborghini die Pole-Position für den ersten Lauf auf dem Salzburgring und konnte sich damit drei Meisterschaftspunkte sichern.
Rang zwei belegte Leo Pichler im razoon – more than racing Porsche 911 GT3 R. 0,130 Sekunden fehlten dem Österreicher auf die Bestzeit.
Simon Connor Primm komplettiert im HGL Racing Audi die Top-3-Positionen.
Sechs Minuten vor Ende der Sitzung kam es zu einem heftigen Unfall in der Fahrerlagerkurve. Juliano Holzem im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 und Jamie Day im Comtoyou Racing Aston Martin verunfallten am Ausgang der Highspeedkurve. Beide Autos wurden beim Einschlag stark beschädigt. Holzem schlug zuerst ein, ehe Day ebenfalls in der Kirve die Kontrolle verlor und in den stehenden BMW einschlug.
Acht Sekunden vor Ende der Sitzung wurde das Qualifying final abgebrochen, nachdem Tim Hütter im Engstler Lamborghini neben die Strecke rutschte und im Kies stecken blieb.
Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Qualifying 1 (Top 10):
Finn Zulauf/Felix Hirsiger – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Leo Pichler/Colin Bönighausen – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3
Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
Pavel Lefterov/Mark Kastelic – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
John Paul Southern Jr./Jonas Karklys – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Emil Gjerdrum/Fabian Dybionka – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Tim Hütter/Ethan Brown – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
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