Lamborghini-Duo rockt Zandvoort und gewinnt zweites Rennen

Finn Zulauf und Felix Hirsiger bauen ihre Tabellenführung im ADAC GT Masters aus. Das LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport-Duo gewinnt den zweiten Lauf auf dem Dünenkurs in Zandvoort auf letztlich überlegene Art und Weise.

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Rang zwei belegen Tim Zimmermann und Leyton Fourie im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3, die am Vortag das Rennen gewinnen konnten. Das BMW-Duo hatte am Rennende 7,799 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Lamborghini.

Fabio Rauer und Storm Gjerdrum komplettieren im zweiten BMW der Mannschaft von FK Performance Motorsport die Podestränge.

Nach 15 Minuten wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Storm Gjerdrum verlor im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3 am Ausgang der ultraschnellen Scheivlak ein Teil der Heckstoßstange, welches von der Strecke geborgen werden musste.

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Nach der Schleißung des Boxenstoppfensters kam es zu einem heftigen Unfall in der Arie Luyendyk Bocht, der überhöhten letzten Steilkurve. Massimiliano Cuccarese war im Haupt Racing Ford durch die Wiese gefahren, fuhr aber direkt zurück auf die Rennlinie, wo er Simon Connor Primm im HGL Racing Audi traf - beide Fahrzeuge drehten sich nach dem Kontakt in die Streckenbegrenzung. Um die starkbeschädigten Fahrzeuge zu bergen, wurde das Rennen mit der Roten Flagge unterbrochen.

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Rennen 2 (Top 10):