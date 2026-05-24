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Lamborghini-Duo rockt Zandvoort und gewinnt zweites Rennen

Zweiter Saisonsieg für Finn Zulauf und Felix Hirsiger. Das Engstler-Motorsport-Duo gewinnt mit ihrem Lamborghini Huracán GT3 das zweite Rennen des ADAC GT Masters in Zandvoort.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Zweiter Saisonsieg für das Engstler-Duo Hirsiger und Zulauf
Zweiter Saisonsieg für das Engstler-Duo Hirsiger und Zulauf
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Zweiter Saisonsieg für das Engstler-Duo Hirsiger und Zulauf
© ADAC//Gruppe C Photography

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Im Artikel erwähnt

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Finn Zulauf und Felix Hirsiger bauen ihre Tabellenführung im ADAC GT Masters aus. Das LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport-Duo gewinnt den zweiten Lauf auf dem Dünenkurs in Zandvoort auf letztlich überlegene Art und Weise.

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Rang zwei belegen Tim Zimmermann und Leyton Fourie im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3, die am Vortag das Rennen gewinnen konnten. Das BMW-Duo hatte am Rennende 7,799 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Lamborghini.

Fabio Rauer und Storm Gjerdrum komplettieren im zweiten BMW der Mannschaft von FK Performance Motorsport die Podestränge.

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Im Artikel erwähnt

Nach 15 Minuten wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Storm Gjerdrum verlor im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3 am Ausgang der ultraschnellen Scheivlak ein Teil der Heckstoßstange, welches von der Strecke geborgen werden musste.

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Nach der Schleißung des Boxenstoppfensters kam es zu einem heftigen Unfall in der Arie Luyendyk Bocht, der überhöhten letzten Steilkurve. Massimiliano Cuccarese war im Haupt Racing Ford durch die Wiese gefahren, fuhr aber direkt zurück auf die Rennlinie, wo er Simon Connor Primm im HGL Racing Audi traf - beide Fahrzeuge drehten sich nach dem Kontakt in die Streckenbegrenzung. Um die starkbeschädigten Fahrzeuge zu bergen, wurde das Rennen mit der Roten Flagge unterbrochen.

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Rennen 2 (Top 10):

  1. Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  2. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  3. Fabio Rauer/Strom Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  4. Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  5. Colin Bönighausen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  6. Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  7. John Paul Southern Jr./Jonas Karklys - LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  8. Sandro Holzem/Juliano Holzem - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  9. Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  10. Ethan Brown/Tim Hütter - LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Finn Zulauf

Finn Zulauf / Felix Hirsiger

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

Finn Zulauf

Finn Zulauf

/

Felix Hirsiger

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

63

37

1:15:54,191

0,000

02

Leyton Fourie

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

37

+7,799

0,000

03

Placeholder

Fabio Rauer / Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

Placeholder

Fabio Rauer

/

Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

10

37

+8,256

0,000

04

Placeholder

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Placeholder

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

37

+8,934

0,000

05

Placeholder - Racer

Colin Jamie Bönighausen / Leo Pichler

Razoon - more than racing

Placeholder - Racer

Colin Jamie Bönighausen

/

Leo Pichler

Razoon - more than racing

41

37

+9,776

0,000

06

Placeholder - Racer

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Placeholder - Racer

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

37

+20,892

0,000

07

Jonas Karklys

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

Jonas Karklys

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

163

37

+24,854

0,000

08

Juliano Holzem

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

37

+27,879

0,000

09

Placeholder - Racer

Jamie Day / Baudouin Detout

Comtoyou Racing

Placeholder - Racer

Jamie Day

/

Baudouin Detout

Comtoyou Racing

39

37

+28,886

0,000

10

Placeholder

Ethan Yang Brown / Tim Hütter

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

Placeholder

Ethan Yang Brown

/

Tim Hütter

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

19

37

+41,368

0,000

Events

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  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
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