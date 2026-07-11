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Lamborghini-Pilot Felix Hirsiger mit erster Pole-Position im GT Masters

Felix Hirsiger steht erstmals im ADAC GT Masters auf der Pole-Position. Im Lamborghini der Engstler-Mannschaft sicherte er sich am Nürburgring den besten Startplatz.

ADAC GT Masters

Felix Hirsiger auf Pole
Felix Hirsiger auf Pole
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Felix Hirsiger auf Pole
© ADAC//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Meisterschaftskampf schon im Qualifying des ADAC GT Masters am Nürburgring. Der Tabellenzweite Felix Hirsiger (28/CHE/Liqui Moly Team Engstler Motorsport) startet das erste Rennen im Rahmen des ADAC Truck-Grand-Prix aus der Pole-Position – neben ihm steht der Meisterschaftsführende Leyton Fourie (20/ZAF/FK Performance Motorsport). Im Zeittraining am Samstagmorgen lieferten sich die beiden ein Duell um die Bestzeiten, bis schließlich Hirsiger im Lamborghini in 1:25.104 Minuten die Spitze übernahm und Fourie sich mit Platz zwei und 0,249 Sekunden Rückstand begnügen musste.

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„Alles hat super geklappt und für uns war es die perfekte Runde. Das ist hier am Nürburgring mit den ganzen Kerbs nicht einfach. Ein Danke ans Team für die tolle Arbeit, das Auto war super“, freute sich Hirsiger über seine erste Pole-Position im ADAC GT Masters. Gemeinsam mit Teamkollege Finn Zulauf (21/Königstein im Taunus) möchte er das Rennen entspannt angehen und macht sich keine Sorgen um das Duell mit Meisterschaftskonkurrent Fourie. „Wir wissen, dass wir alle fair fahren und es nicht um die erste Kurve, sondern das Gesamtresultat geht. Unsere Longrun-Pace ist super, Finn und ich sind beide super Fahrer – da ist schon was möglich.“

Fourie selbst war überrascht von seinem starken Ergebnis im Qualifying. „Wir hatten ehrlich gesagt nicht erwartet, so weit vorne zu stehen. Die Jungs vom Team haben einen tollen Job gemacht, denn das Auto fühlte sich von der ersten Runde hier super an“, erklärte Fourie, der gemeinsam mit Tim Zimmermann (29/Langenargen) im BMW M4 GT3 Evo um die Meisterschaft kämpft. Im Duell gegen den Lamborghini stapelt er allerdings tief. „Sie sehen immer noch stärker aus als wir, das hat das Qualifying gezeigt. Trotzdem versuchen wir natürlich alles. Sollten wir sie nicht besiegen können, möchten wir die ersten Verfolger sein.“

Im Artikel erwähnt

Von der dritten Startposition aus geht Niklas Kalus (21/Duisburg) ins Rennen. Im Ford Mustang GT3 lag er 0,312 Sekunden hinter der Bestzeit beim Heimspiel seines Haupt Racing Teams aus Drees. Für eine Überraschung sorgte Rookie Victor Nielsen (19/DNK) mit Rang vier. Normalerweise startet der Däne für FK Performance Motorsport in der ADAC GT4 Germany und bekam am Nürburgring die Chance, sein allererstes Rennwochenende in einem GT3-Auto zu bestreiten. Bei seiner schnellsten Runde im BMW M4 GT3 Evo lag er 0,327 Sekunden hinter Polesetter Hirsiger. Die Top-5 komplettierte Emil Gjerdrum (1/NOR/Haupt Racing Team) im zweiten Ford Mustang GT3 mit 0,4 Sekunden Rückstand.

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Das erste Rennen des Wochenendes startet um 13:45 Uhr und ist live auf Joyn, ServusTV On und Youtube.com/ADACMotorsports zu sehen.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Felix Hirsiger / Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

Felix Hirsiger

/

Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

63

02

Tim Zimmermann / Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

Tim Zimmermann

/

Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

11

03

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

04

Joseph Ellerine / Victor Nielsen

FK Performance Motorsport

Joseph Ellerine

/

Victor Nielsen

FK Performance Motorsport

12

05

Max Reis / Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

Max Reis

/

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

1

06

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Schubert Motorsport

Sandro Holzem

/

Juliano Holzem

Schubert Motorsport

56

07

Storm Gjerdrum / Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

Storm Gjerdrum

/

Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

10

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Alexander Tauscher / Leo Pichler

Razoon - more than racing

Alexander Tauscher

/

Leo Pichler

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