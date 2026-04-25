Lamborghini-Wahnsinn: Entscheidung um Sieg am Ausgang der letzten Kurve

Nach einem Manöver in der letzten Kurve gewinnen Finn Zulauf und Felix Hirsiger den Saisonauftakt des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring! Hirsiger sicherte sich die Führung in der letzten Kurve der letzten Runde, nachdem Niklas Kalus neben die Strecke rutschte! Für das LIQUI MOLY Team Engstler ist es der erste ADAC GT Masters-Sieg nach dem Comeback 2023.

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Rang zwei geht an den Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 von Kiano Blum und Niklas Kalus. Nur 0,147 Sekunden fehlten auf den siegreichen Lamborghini!

Alain Valente und Massimiliano Cuccarese komplettieren in einem weiteren HRT Mustang die Top-3-Positionen.

In der zweiten Runde wurde Pavel Lefterov in Kurve drei von Juliano Holzem umgedreht. Der Porsche der razoon-Mannschaft fiel ans Ende des Feldes zurück. Holzem musste als Strafe dreimal durch die Penalty Lap fahren.

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Nach 32 Minuten musste Leo Pichler den razoon - more than racing Porsche mit der #41 mit einem Defekt an der Aufhängung in die Box bringen und schied in aussichtsreicher Position aus. Zuvor stieg Pichler nach dem Überfahren eines Curbs auf und schlug heftig auf den Asphalt ein.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Ergebnis ADAC GT Masters Red Bull Ring Rennen 1 (Top 10):