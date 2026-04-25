ADAC GT Masters
Lamborghini-Wahnsinn: Entscheidung um Sieg am Ausgang der letzten Kurve
Felix Hirsiger sichert der Engstler-Mannschaft den ersten ADAC GT Masters-Sieg seit der Rückkehr im Jahr 2023. Eine der spektakulärsten Zieldurchfahrten in der 20. Saison der Rennserie!
Nach einem Manöver in der letzten Kurve gewinnen Finn Zulauf und Felix Hirsiger den Saisonauftakt des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring! Hirsiger sicherte sich die Führung in der letzten Kurve der letzten Runde, nachdem Niklas Kalus neben die Strecke rutschte! Für das LIQUI MOLY Team Engstler ist es der erste ADAC GT Masters-Sieg nach dem Comeback 2023.
Rang zwei geht an den Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 von Kiano Blum und Niklas Kalus. Nur 0,147 Sekunden fehlten auf den siegreichen Lamborghini!
Alain Valente und Massimiliano Cuccarese komplettieren in einem weiteren HRT Mustang die Top-3-Positionen.
In der zweiten Runde wurde Pavel Lefterov in Kurve drei von Juliano Holzem umgedreht. Der Porsche der razoon-Mannschaft fiel ans Ende des Feldes zurück. Holzem musste als Strafe dreimal durch die Penalty Lap fahren.
Nach 32 Minuten musste Leo Pichler den razoon - more than racing Porsche mit der #41 mit einem Defekt an der Aufhängung in die Box bringen und schied in aussichtsreicher Position aus. Zuvor stieg Pichler nach dem Überfahren eines Curbs auf und schlug heftig auf den Asphalt ein.
Ergebnis ADAC GT Masters Red Bull Ring Rennen 1 (Top 10):
Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Alain Valente/Massimiliano Cuccarese – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3
Max Reis/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Fabio Rauer/Storm Gjerdrum - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3
Ernst Kirchmayr/Axcil Jefferies - Baron Motorsport - Ferrari 296 GT3
Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
Pavel Lefterov/Mark Kastelic – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
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